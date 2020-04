Skauti v Rychnově roznášejí lidem dezinfekci v lahvích na kečup

První várku dezinfekce nakoupil Rychnov už v závěru března. Dva tisícilitrové barely přijely z Lihovaru Dobrovice. Radnice získala na nákup peníze od automobilky Škoda Auto, která má závod v nedalekých Kvasinách.

Firma Kand z Dobrušky městu darovala 2 300 půllitrových plastových lahví na kečup a další tři tisíce malých čtvrtlitrových lahviček získalo město zdarma od firmy Kofola. Do Krnova u Opavy pro ně dojel ředitel plaveckého bazénu Tomáš Novák.



„Když mu nouzový stav zavřel bazén, byl úplně první, kdo na město přivezl dezinfekci na podlahu i na ruce. Když začala akce roušky, okamžitě daroval z bazénu 50 prostěradel, aby bylo z čeho šít,“ vyzdvihuje nasazení Tomáše Nováka místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (ODS).

Z garáží pod rychnovským společenským centrem se stala provizorní plnírna lahví. Skauti nejprve museli lahvičky označit výstražnou samolepkou, aby si je lidé nespletli s kečupem nebo s nápojem. První vlna distribuce k seniorům a do sociálních služeb začala v pátek 27. března.

„Nejdříve jsme dávali lahvičku dezinfekce a dvě jednorázové roušky seniorům nad 70 let, pak i nad 65 let. Dobrovolníci je roznášeli minulý týden. Lékařům jsme zatím dezinfekci nedávali, ale už třikrát u nás bylo otevřené odběrné místo pro distribuci roušek,“ popisuje Drejslová.

Mezitím radnice v Rychnově získala také zásilku dezinfekce od Královéhradeckého kraje. Protože už měla základní potřeby pokryté, rozhodla, že tento týden dostanou dezinfekci všechny domácnosti ve městě.

Roznos začal v pondělí. Do každého rodinného domu přijde jedna půllitrová lahev. Bytovky a paneláky dostávají dezinfekci v kanystrech.



„Právě nyní mám u sebe tři pětilitrové kanystry do domu, kde je třicet bytů. Spojujeme se s předsedy společenství vlastníků, rozlití do menších nádob si musí v každém domě zajistit individuálně. Kontakty na ně sháníme, kde se dá. Každý někoho zná, když kontakt neseženeme, tak se tam na někoho zazvoní. Pokud by se do konce týdne na někoho nedostalo, není to úmysl. Je to logisticky opravdu velmi náročné,“ přiznává místostarostka.

Radnice má stále ještě dostatečné zásoby dezinfekce. Neodmítá proto ani menší obchodníky, kteří ji požádají o pomoc. Kvůli koronaviru ve městě zřídili speciální krizovou linku, kterou obsluhují studenti místního gymnázia. Každý den dobrovolníci zajistí seniorům pět až deset nákupů.