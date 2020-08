D11 na Jaroměř zprovozní už příští rok, urychlení bude stát sto milionů

Na svém twitterovém účtu to v pátek uvedl šéf Ředitelství silnici a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

„ŘSD uzavřelo dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby ‚D11 1106 Hradec Králové - Smiřice‘ na zkrácení zprovoznění patnáctikilometrového úseku dálnice D11 do 17. 12. 2021 z původního termínu v 06/2022. Zároveň by nejpozději v tomto termínu měl být zprovozněn i navazující sedmikilometrový úsek za Jaroměř,“ napsal Mátl.

Na dotaz uživatelů Twitteru dále uvedl, že za urychlení dostane firma přes sto milionů. Rozhodnutí hájí.

„Na základě uzavřeného dodatku, který je plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a bude uveřejněn v registru smluv, náleží zhotoviteli v případě splnění zkráceného termínu náhrada za zvýšené náklady ve výši 101,9 milionu korun, to jest 3,9 procenta z ceny stavby. Přínosy jsou však několikanásobně vyšší,“ uvedl.

Portál iDNES.cz už v červnu informoval, že nový úsek dálnice D11 do Jaroměře nebude muset čekat ani na dokončení severního obchvatu města, které ještě nemá vykoupené pozemky ani stavební povolení. Stát nový úsek zprovozní dříve.

Pro jaroměřskou radnici je to však těžko představitelné, protože by část kamionů sjíždějících z dálnice kvůli nedostavěnému obchvatu mířila přes město.

Celá dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotová nejpozději do konce roku 2028.

Ředitel Mátl letos v lednu navíc prohlásil, že by to mohlo být ještě o dva roky dříve. „Myslím si, že se nám stavbu dálnice podaří urychlit. Snažili jsme se nastavit reálné termíny, nechceme slibovat nesplnitelné. Rok 2028 je nejzazším a definitivním termínem, pozdější datum je pro mě nepřijatelné,“ sdělil MF DNES.



ŘSD může v roce 2022 zažádat o stavební povolení a zkraje roku 2023 začít stavět. „Pokud se bude dařit, tak bychom celou dálnici mohli zprovoznit v roce 2026,“ pronesl Mátl. Mezi Trutnovem a Královcem se však úředníci při výkupech pozemků budou muset vypořádat se 161 listy vlastnictví.



Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech.

V lednu se také v Lubawce uskutečnila schůzka za účasti představitelů českých i polských úřadů a samospráv. Jednání iniciovala právě Lubawka, kde v roce 2023 pravděpodobně bude končit jižní úsek rychlostní silnice S3, na kterou D11 naváže.

V červnu také Krajský soud v Hradci Králové potvrdil vyvlastnění pozemku pro stavbu dálnice u Jaroměře. Zásahu státu do své parcely o rozloze 1 161 metrů čtverečních se snažil zabránit místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera.

Z pozice žalobce se domáhal například toho, aby soud rozhodnutí krajského úřadu o vyvlastnění zrušil a vyvlastňovací správní řízení bylo zastaveno. Upozornil také na údajnou podjatost úředníků, kteří ve věci rozhodovali. Vyvlastňovat podle něj nemá úřad, ale soud, a vlastník má současně s vyvlastněním dostat tržní cenu pozemku.



Chce také docílit změny zákona o vyvlastnění. Kučera vede spor se státem i v jiné rovině, a to o cenu pozemku. Tvrdí, že mu dal za pozemek nejnižší možnou z nabízených částek, a to zhruba 30 tisíc.