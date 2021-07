Čtyřpruh k dálnici D11 zatím nebude, napojení Hradce působí komicky

Pohodlná cesta z dálnice do krajského města, to je sen mnoha řidičů nejen z Hradce Králové. Částečně se splnil už před lety, když po vzniku čtyřproudé rychlostní silnice na Pardubice se jako nejlepší volba při cestě na Prahu stala jízda přes dálniční křižovatku u Opatovic nad Labem.

Ani po dokončení dálnice do Kuklen se situace příliš nezměnila, věčně ucpaná křižovatka Koruna i pomalý průjezd Kuklenami motivují řadu řidičů dál jezdit přes Opatovice.

Změnit se to mohlo po stavbě dalšího úseku D11 směrem na Jaroměř, jenže se tak nestane. Došlo totiž ke kuriózní situaci. Z dálniční křižovatky u Všestar, označované jako MÚK Plotiště nad Labem, sice povede čtyřpruh směrem k Hradci Králové, avšak skončí po pár stech metrech u areálu bývalého pneuservisu. Tam se auta seštosují na starou jičínskou silnici.

Jízda po úzké dvouproudé komunikaci první třídy však nebude trvat dlouho. Už po směšných 800 metrech se řidiči dostanou na stávající čtyřproudý kruhák u areálu bývalého ČKD.

Nedotažené napojení východočeské metropole působí přinejmenším komicky. Původně se počítalo s tím, že rozšíření silnice vznikne současně s dálniční křižovatkou, ale už před lety bylo jasné, že stavaře čekají potíže.

„Jednali jsme o tom na městě už před dobrými pěti lety, tedy ještě za předchozí generace politiků,“ naznačuje, že jde o dlouhodobý problém, krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Marek Novotný.

Potíže způsobilo napojení hradecké čtvrti Svobodné Dvory. Z ní vede na jičínskou výpadovsku Spojovací ulice a město se jejího napojení nechtělo vzdát. Jenže podle silničářů to není možné. Předpisy nedovolí napojit ulici na čtyřpruh dálničního typu bez připojovacích a odbočovacích pruhů a ty zase nelze zřídit kvůli blízkosti okružní křižovatky.

Poblíž přibude zástavba

Jednání zintenzivnila, když se začalo se samotnou stavbou dálnice. Situaci ještě komplikuje fakt, že v této části Svobodných Dvorů se schyluje k poměrně masivní výstavbě. U Spojovací ulice má vzniknout čtvrť Kozlovka s 24 rodinnými domy. Jen o kousek dál do centra se připravuje stavba bytových a rodinných domů Meteor 2, kde má být v třípodlažních bytovkách až 250 nových bytů.

„Výrazně tam stoupá zástavba a navíc se tam jezdí s kombajny a traktory. Nebylo by možné, aby taková technika vjížděla na dálnici,“ vysvětluje Novotný.

Že se v lokalitě v budoucnu počítá s výrazně větší místní dopravou, potvrzuje i předseda tamní komise místní samosprávy (KMS) Jan Klubíčko. „Nabízely se všelijaké alternativy, které byly maximálně nevýhodné,“ komentuje více než rok trvající vyjednávání.

Podle něj nebude stačit nejen současné dopravní napojení, ale na hraně kapacit bude i zázemí pro místní, hlavně školka a škola. Ty jsou už nyní téměř na hraně svých kapacit.

„Ve Dvorech prakticky není občanská vybavenost a bohužel město na to nechce nějak reagovat. Je tu sice školka a druhá v nedaleké ulici K Dolíkám, ale v současné době už víme, že až se to všechno postaví, nebude jejich kapacita dostačující. Zrovna tak škola, ta bude také velice na hraně,“ míní Klubíčko.

Pomůže nový kruhák

K řešení se schyluje alespoň co se týče dopravního napojení. Hradecká radnice původně počítala se vznikem nového kruhového objezdu na silnici I/11 v místě výjezdu z čerpací stanice Eurobit, kam by se řidiči ze Spojovací ulice dostali po úzké a rozbité ulici U Studánky. Nově však náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) navrhuje posunutí nové křižovatky do míst, kde končí zástavba paralelní ulice K Dolíkám.

„Objevil jsem novou možnost, kterou se snažím prosadit. Vznikne zcela nová ulice, která povede po hranici parcel, takže je snadněji realizovatelná. Výjezd z benzinky zůstane tak, jak je,“ tvrdí náměstek Bláha.

Z nového kruhového objezdu má odbočovat nová komunikace, kterou město plánuje vést podél areálu firmy KASTT přes pole do Spojovací ulice. Místní ji podporují, pomůže totiž lépe napojit nové rozvojové plochy.

„Říkáme tomu pracovně Nová Spojovací. Byla by to ideální varianta, protože odvede vozidla i z Meteoru 1 a Meteoru 2. Předchozí varianta opravy ulice U Studánky s nějakými výhybkami byla oproti tomu úplně nesmyslná,“ míní Jan Klubíčko.

Čtyřpruh za pět let

Dohoda na novém napojení hradecké čtvrti odblokovala i dokončení dálničního přivaděče, s nímž silničáři počítají už od roku 2014. Teprve vloni na podzim získali souhlasné stanovisko města a na konci letošního března tak mohli konečně podat doplněnou žádost o územní rozhodnutí. To chtějí získat ještě letos.

Se zahájením stavby se počítá v roce 2025 a teprve o rok později si budou moci řidiči užívat čtyřpruhu. Do té doby by měl o kus dál stát i čtyřpruhový most přes železnici u hradeckého nádraží. Tím však dopravní změny neskončí.

V letech 2025 až 2027 se počítá se stavbou nadjezdu nad železnicí na Jičín, který povede od křižovatky ČKD na Jaroměř. Kvůli napojení průmyslového areálu na něm vznikne další kruhový objezd, na 4,5kilometrovém úseku už šestý.