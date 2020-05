Druhá a poslední cyklověž v Hradci je na prodej, jejich boom se nekoná

Za několik dnů to bude rok, kdy se v Hradci Králové za podivných okolností a po hádkách zavřela první evropská cyklověž. Druhá a současně poslední hradecká parkovací věž pro bicykly stojí u centra Futurum. A také s ní to může skončit špatně.

Cyklověž na Moravském Předměstí stojí od listopadu 2015 na městském pozemku a letos jí po pěti letech skončí nájemní smlouva. Pokud by se tedy radnice nedohodla s vlastníkem - společností Aspira Invest - stavba by musela zmizet.

Hradecká rada se však v úterý usnesla, že s majitelem bude jednat o podmínkách odprodeje. Současně však město dává najevo, že nejvýhodnější by bylo, kdyby si prosklený tubus koupil a provozoval někdo jiný.

A otázka stavby jiných věží? Přestože Hradec před několika lety hýřil nápady, kde všude ve městě by mohly stát další, nyní by nejraději dal prostor soukromým investorům. Mimo jiné se například ukázalo, že plán na věž v areálu fakultní nemocnice je nereálný.

Jaká bude budoucnost parkovacího domu pro kola před centrem Futurum, by Hradec chtěl vědět do konce léta.

„Na radě jsme se dohodli, že budeme jednat, za jakých podmínek by byl majitel ochotný nám věž odprodat. V této době, kdy nejsou peníze a my musíme velmi pečlivě počítat, bude cena zásadní. Cena musí zohlednit stav a další eventuální náklady včetně provozních, které nejsou malé. Kdyby ji koupil někdo jiný než město, byla by to pro nás výhoda. Napadá nás, že by mohlo mít zájem centrum Futurum, protože slouží hlavně jeho návštěvníkům,“ sdělila náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO). Podle ní Hradec může věž koupit maximálně za cenu znaleckého posudku.

V nemocnici věž nevznikne

První hradecká a současně i evropská cyklověž, která stála u hotelu Černigov, byla až do listopadové demolice zavřená od začátku června. Investor z toho vinil město a naopak.

Ještě za dob příměří mezi radnicí a investorem Rudolfem Bernartem se mluvilo o dalších lokalitách: u koupaliště Flošna, u zimního stadionu, univerzity, knihovny, u Aldisu nebo v areálu fakultní nemocnice.

„Nemocnice ale bohužel řekla, že stavbu přímo v areálu nepřipustí. Je to škoda, protože bychom aspoň odlehčili přetíženému parkovišti. Město má zpracovaný generel, kde by věže nebo cykloboxy mohly být. Každopádně cyklověže by v Hradci být měly a máme na ně možnost využít nějaké malé dotace,“ řekla Pourová.

A když ne ve věžích, město se prý zabývá i možností parkování kol v cykloboxech. Ty jsou mobilní, mohou fungovat na solární energii a město se zabývá návrhem na jejich umístění u nádraží.

I kdyby se město nedohodlo s firmou Aspira Invest a věž u Futura musela zmizet, pověst Hradce by mohli zachraňovat soukromí investoři. Jeden z nich projevil zájem o stavbu u dopravního terminálu, o další by se údajně mohla postarat společnost CPI, jež má na místě hotelu Černigov vybudovat komplex nazvaný Rieger Plaza.

„Byla jsem potěšena, když se regionální ředitel CPI vyjádřil, že vážně zvažuje stavbu cyklověže pro veřejnost. To by bylo ideální,“ dodala náměstkyně primátora.