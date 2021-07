Hradec měl první cyklověž v Evropě, nyní nechce provozovat ani jednu

Před osmi lety se na první evropskou cyklověž do Hradce Králové jezdily dívat delegace. Město bylo vzorem. V roce 2015 přibyl další cyklodům u obchodního centra Futurum a radnice v euforii plánovala, že další podobné garáže pro kola porostou jako houby po dešti.

Jenže všechno je naopak. Na sklonku roku 2019 zmizela průkopnická věž u hotelu Černigov a letos ji možná bude následovat i tubus na Moravském Předměstí.

Investorovi, který cyklodům postavil na městském pozemku, skončila nájemní smlouva. Za pět milionů bez DPH jej nabídl městu, ale zastupitelé koupi minulé pondělí shodili ze stolu. Navíc budování nových věží je spíš vratkou hypotézou. Kdyby k tomu skutečně došlo, město by za ně vynaložilo mnohonásobně více než před několika lety. Hradci definitivně ujel vlak.

Biketower u Futura zůstane stát pouze za předpokladu, že o něj projeví zájem soukromý investor. Jeho výhodou je, že má výjimku z reklamy a případný zájemce by mohl hradit ztrátový provoz příjmem z reklamních ploch. Příčinou ztrátového provozu je, že hradečtí cyklisté věž u nákupního centra většinou objíždějí a kola parkují u klasických stojanů.

Kraj by dal dva miliony

Právě kvůli malé vytíženosti zastupitelé koupi odmítli. Kopírovali názor komisí pro dopravu, pro majetek města i územní plánování.

„Převážná část výborů města se k nákupu většinově vyjádřila nesouhlasně. Posuzovala se hlediska, jestli je na správném místě, zda vyhovuje koncepci cyklodopravy anebo jestli na ni můžeme použít dvoumilionový příspěvek od Královéhradeckého kraje na řešení problematiky cyklověží,“ řekl náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Zastupitele nepřesvědčil ani příspěvek kraje, při němž by věž vyšla na tři miliony. „Odkup nepodpoříme, protože věž je nevyužitá a měla by i zůstat na stejném místě. Město by si tedy mělo koupit to, o čem dopředu ví, že nefunguje,“ uvedl Pavel Vrbický (Piráti).

„Navrhovaná cena je na stáří té věže docela vysoká, také stojí na špatném místě a navíc není naší povinností sanovat takové věci. Podnikatelsky to byl záměr sice bohulibý, ale asi ne naplněný podle představ investora,“ upozornil Zdeněk Fink (HDK).

Je na špatném místě

Proti koupi se postavili také lidovci, jmenovitě Jan Čáp: „Cyklověže jsou fajn a jsou i potřeba, ale nejsem si jist, že zrovna u Futura, protože tam většina jezdí na nákup autem. Bylo by lepší, kdyby to koupilo Futurum, které to však nechce, protože také asi vidí, že využití by nebylo dostatečné. Město by mělo cyklověže podporovat, ale toto místo není optimální.“

Pozitiva naopak hledali občanští demokraté, i když také oni uznali, že umístění u centra na Moravském Předměstí není nejšťastnější.

„Odkoupení věže u Futura je podle našeho názoru dobrým krokem. Cena nové věže se nyní pohybuje kolem 15 milionů korun, podle posledního jednání máme nabídku na pět milionů korun a ještě bychom mohli uplatnit dotaci dva miliony od kraje. Určitě to není nejfrekventovanější místo, kde by věž mohla být. Nejvýhodnější je na Riegrově náměstí, pak u zimního stadionu a u fakultní nemocnice,“ řekl předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák.

Měla vzniknout celá síť

Zastupitele nezviklal ani slib majitele - firmy Aspira Invest - že na své náklady věž zmodernizuje, aby splňovala standardy nejmodernějších zařízení.

„Je škoda, že město cyklistiky přichází i o tu poslední cyklověž. Teď to budeme jen velmi těžko dohánět. Zastupitelstvo rozhodlo, že nesouhlasí s nabídkou. My to oznámíme vlastníkovi, který už předem prohlašoval, že má nějaké nabídky i od soukromých investorů. Myslím, že soukromník to koupí hlavně proto, že získá reklamní plochu, jinak to neufinancuje. Je však také možné, že cyklověž zmizí úplně,“ upozornil Pavel Marek.

VIDEO: Unikátní cyklověž kola sama zaparkuje i podá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hradecká radnice před šesti lety, kdy se opájela velkým zájmem o cyklověž u hotelu Černigov, plánovala velmi rychlou výstavbu dalších tubusů. Kdyby zakázky na jejich budování svého času nezrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), nejspíš by již stály v areálu fakultní nemocnice a u univerzity.

Tehdy již město vybralo i provozovatele, který by se staral o celou síť - měl se jím stát hradecký dopravní podnik. Náklady na věž byly ještě v roce 2016 asi 9,7 milionu bez DPH. Další měly velmi brzy vyrůst u letního koupaliště Flošna, u zimního stadionu a u kongresového centra Aldis.

Je naděje aspoň na jednu věž

Dnes jsou z velkolepých plánů jen cáry papíru. Na nedávné vize se bude navazovat jen obtížně. Cena domu vzrostla nad 14 milionů korun a dotace již není 90procentní jako za zlatých časů, ale podle náměstka Marka kryje jen 50 procent nákladů.

„Hradec bohužel promeškal dobu, kdy bylo možné věže pořídit velmi lukrativně až s 90procentní dotací. Pořízení jedné věže tak pro město mohlo znamenat náklady ve výši pouze jednoho milionu. Mohlo mít osm cyklověží za osm milionů. Teď bychom vynaložili stejnou částku jen za jednu,“ zdůraznil Marek.

Hradec se přesto minimálně jedné cyklověže možná přece jen dočká. Vrátit by se mohla na Riegrovo náměstí.

„To je opravdu strategické místo. Se Správou železnic se nám to daří posouvat a v nejbližších letech by tu mohla vzniknout opravdu velká cyklověž. Seznam dalších potenciálních míst pak řeší projekt hradecjede. Město se bude snažit celý systém znovu vybudovat, i když už to nebude za tak lukrativních podmínek,“ dodal náměstek.