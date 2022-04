Z hradecké ruiny pro bezdomovce vznikl hotel inspirovaný první republikou

Ještě před třemi lety to bylo rejdiště bezdomovců, teď tu však stojí čtyřhvězdičkový hotel inspirovaný hradeckou prvorepublikovou architekturou. Ruinu posměšně nazývanou schody do nebe by nyní nikdo nepoznal.

Socialistické plány na budovu Krajské odborové rady ztroskotaly už dva roky po začátku stavby v roce 1986, namísto odborářů teď bude EA Congress Hotel Aldis nejčastěji hostit byznysmeny, podnikatele, vědce či politiky.

Výstavba trvala necelé tři roky a částečně zalepila díru na hradeckém trhu s ubytovacími kapacitami. Městu hrozilo, že kvůli nedostatku dostatečně reprezentativních pokojů přijde o takzvanou kongresovou turistiku, která se mohla přesunout do vybavenějších Pardubic.

Teď však jen několik desítek metrů od centra Aldis stojí zcela nový hotel, který ve 101 pokojích nabízí 207 lůžek, dva kongresové sály, VIP salonky, restaurace i wellness centrum.

Noc v jednolůžkovém pokoji vyjde od 2 190 korun, ve dvoulůžkovém od 2 590 korun. Z nejvyššího šestého podlaží je nejen působivý rozhled na město, ale jsou tu čtyři opravdu luxusní apartmány pro VIP hosty.

Již druhý hotel v Hradci

Investorem je hradecká firma Stako, která v roce 2010 otevřela také hotel Tereziánský dvůr. „Vybudovali jsme v pořadí již svůj druhý hotel v Hradci Králové rekonstrukcí nevyužívaných objektů, které byly spíš ostudou města,“ uvedl majitel stavební firmy Stako Petr Kulda.

Nový hotel si potrpí na decentní první republiku. Recepce je vyvedená ve zlatavých barvách v kombinaci se dřevem. Teplé tóny s jednoduchou grafikou s hradeckými motivy podtrhují i dekorace a prvorepublikový nábytek. Hotel měl původně stát 210 milionů korun, rostoucí ceny materiálu však konečnou cenu vyhnaly ještě o 10 milionů výš.

Na dohled od kongresového hotelu je novostavba ČSOB banky, přes řeku se již rozkročila konstrukce lávky za více než 160 milionů korun a chystá se další výstavba, jež má labské nábřeží značně oživit.

„Hotel Aldis spolu s ČSOB bankou startují revitalizaci celé zóny Aldis. Když jsme v roce 2016 zpracovávali pro město urbanistické řešení celé lokality, rozdělili jsme ji na čtyři etapy. Do té první logicky patří nová lávka přes Labe, budova ČSOB a Hotel Aldis,“ řekl hradecký architekt a autor projektu Pavel Zadrobílek.

Na rozvoji někdejší zanedbané lokality se bude významně podílet Stako. Na právě otevřený hotel totiž naváže druhá budova se stejnou ubytovací kapacitou. Má tvořit městský blok a odkazovat na stavby architekta Josefa Gočára.

„Jsem moc rád, že zastupitelé města schválili záměr prodeje pozemku, který je pro výstavbu druhé etapy hotelu Aldis nezbytný. Teprve realizací této etapy hotelu Aldis vznikne ubytovací kapacita potřebná pro kongresové centrum,“ upozornil Kulda.

Někdejší betonový panelák se začal bourat v létě roku 2019, o rok dříve tu nejspíš bezdomovci založili požár odpadků. Už tehdy byla budova ostudou Hradce. Plány na její proměnu nebo rekonstrukci sahají až do první poloviny 90. let, ale vždy z nich sešlo. Budova tak chátrala třicet let.

Objekt byl navržen pro někdejší Krajskou odborovou radu. Stavět ho začali v roce 1986 a od roku 1988 sloužil jako zázemí a ubytovna pro dělníky stavějící centrum Aldis, zakonzervován byl roku 1992. Aldis se sice v roce 1993 po mnoha útrapách otevřel, jenže na dokončení sousedního domu nezbyly peníze.