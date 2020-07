Hradec dal trestní oznámení na firmu, jež likviduje odpady na předměstí

Vloni na jaře vyhlásil Hradec Králové válku hned proti trojici čističek odpadů. Ačkoli si vedení města postěžovalo, že magistrát má na rozdíl od jiných institucí poněkud svázané ruce a menší možnosti, výsledky přece jen vidět jsou. Bitva s čističkami a dvěma provozovateli přesto stále zuří naplno.

Posledním tahem města je podání trestního oznámení na firmu Purum, jež likviduje odpady v dobře schovaném dvoře někdejšího areálu Hacar na Pražské třídě. Přestože kromě policie se stejnou provozovnou zabývá i Česká inspekce životního prostředí, není jisté, kdy a jestli vůbec se společnost bude muset ze širšího centra Hradce stěhovat.

„Policii jsme k tomu dokládali dost dokumentů, byla to docela tlustá obálka. Dali jsme si skutečně hodně záležet, udělali jsme z dokumentů takové výtahy, a aby věděli, co je důležité, barevně jsme to podtrhali. I když budou aktivní, bude jim to trvat,“ upozorňuje náměstek hradeckého primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Inspektoři ČIŽP při své kontrole zjistili porušení integrovaného povolení. „ČIŽP vede se společností Purum, respektive zařízením Hacar přestupkové řízení. V řádech dnů by mělo být vydáno rozhodnutí,“ říká mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.



Také další dvě hradecké čističky se podařilo - když ne rovnou zastavit - potom určitě přibrzdit. Společnost Purum má také čistírnu odpadních vod v Březhradu. Její provoz ČIŽP zastavila, protože firma mimo jiné nedoložila, kde skončilo nejméně 1 220 kubíků odpadních vod.



„Firma se sice stále snaží provoz obnovit, ale já věřím, že areál už nikdy neotevřou,“ uvádí Hanousek o čističce v někdejším masokombinátu Salma.

Asanaci u Labe zřejmě nástupce Dekosu nezaplatí

Do třetice se Hradec rozhodl skoncovat také s dekontaminačním střediskem Dekos. Společnost Hydrogeologie Chrudim měla odvézt kolem 2,5 tisíce tun zeminy znečištěné ropnými produkty, podle rozhodnutí mělo z areálu u Labe začít mizet 400 tun odpadů měsíčně, ale povrdily se nejhorší obavy.

„Areál byl přepsán na jinou a prázdnou společnost a teď to všechno zaplatí stát nebo kraj,“ konstatuje Hanousek.

Dekos na sebe nejvíc upozornil na sklonku roku 2017, kdy z jeho improvizované jímky do okolí unikly tuny ropných produktů. Mazlavá hmota až do výšky půl metru obalila kmeny stromů několik stovek metrů od Labe.

Kontejnery v Kuklenách jsou v pořádku, tvrdí Purum

Ale zpět do Kuklen, kde Purum v mnoha tisícilitrových plastových nádržích skladuje městu neznámé látky. Když redaktor MF DNES v prosinci čističku navštívil, dvůr byl volně přístupný, stejně jako barely. Důvěryhodnost nevzbuzoval ani zápach nebo bazény s černou tekutinou.

„Jednáme přesně podle provozního řádu, není tu nic, co by sem podle provozního řádu nesmělo přijít,“ hájí firmu její zástupce David Lhotský.

„Skladování odpadů v plastových IBC kontejnerech na zabezpečené ploše provozovny je naprosto v souladu s platnou legislativou,“ přidává se Daniel Kraft, jednatel společnosti Purum.

Jenže město má stále v živé paměti listopadový výbuch a požár v jiné úpravně odpadů firmy Purum. V Hamru na Jezeře na Liberecku tehdy zemřel jeden člověk a sedm dalších bylo zraněno. Podle policie výbuch způsobilo nedodržení technologických postupů, respektive nekontrolovatelná reakce mezi kyselinami a zásaditými látkami.

„Jsem skutečně překvapený, proč krajský úřad a Česká inspekce životního prostředí nejsou schopni ukončit provoz takového zařízení. Víme, že je provozováno v rozporu s územním plánem, jsou tam velmi nebezpečné odpady, navíc umístěné v záplavovém území, které není zajištěné proti kontaminaci. Ke všemu se tu s odpady manipuluje. Mísí se tu vyšší desítky, možná i stovky druhů odpadu, přitom jejich přehled prakticky neexistuje,“ stěžuje si Hanousek.

„Kdyby se tam stala nehoda, zbývá jen litovat zasahující hasiče. Je to nekontrolovatelná záležitost, která ohrožuje bezpečnost lidí i životní prostředí a přitom inspekce se chlubí, kolik vybrala peněz na pokutách. Zjevně se tam několik let porušují zákony a inspekce není schopná to ukončit. Bohužel prostředky města jsou velmi omezené,“ říká Martin Hanousek.

Purum platí statisícové pokuty

Podle mluvčí ČIŽP je zařízení společnosti Purum provozované v režimu zákona o integrované prevenci a rozhodnutí je skutečně buď na straně inspekce, anebo krajského úřadu.

„Úřad nebo inspekce vydají rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, pokud porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením představuje nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému nepříznivému dopadu na životní prostředí. Toto rozhodnutí lze vydat i bez předchozího uložení opatření k nápravě,“ popisuje Nastoupilová.

Purum je České inspekci životního prostředí dobře známou firmou. Především kvůli pokutám. Za mobilní zařízení na Teplicku, kde bez povolení nakládala s odpady z nemocnic, dostala společnost pokutu 450 tisíc korun. V roce 2017 se Purum odvolal proti milionové pokutě kvůli skládce na Liberecku, sankce byla nakonec snížena na polovinu. Sto tisíc pak platil za skládku v Litvínově.