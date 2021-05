Festival Cirk-UFF v Trutnově přece jen bude. V Uffu, šapitó i na komíně

V září byl Cirk-UFF jednou z posledních akcí, než vládní opatření kvůli koronaviru na dlouhé měsíce kulturní život opět utlumila. Na jaře bude prestižní festival jednou z prvních akcí po uvolnění.

Trutnovské centrum Uffo se rozhodlo, že se festival uskuteční. Samozřejmě s omezenou kapacitou, pro očkované nebo testované návštěvníky a s respirátory.

Přestože o uspořádání letošního ročníku organizátoři informovali před pár dny, definitivně se rozhodli už v závěru dubna. Tehdy vůbec nebylo jasné, jestli se kulturní akce v květnu budou moci konat.



„Do příprav jsme investovali spoustu času, ale před třemi týdny jsem se musel rozhodnout, jestli začneme s jeho reálnou produkcí, což znamená objednávky za dost peněz,“ přiznává zakladatel festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík, že šlo za nejisté situace o risk.

Vláda dala zelenou od 24. května pro tisícovku lidí venku a uvnitř pro 500 diváků, organizátoři musí dodržet limit poloviční kapacity areálů. Všichni návštěvníci musí předložit negativní test, potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělaném covidu-19, nově také stačí mít tři týdny od první dávky očkování.



Jsme rádi, že bude Uffo znovu žít

Finanční podporu letos pořadatel festivalu získal od města, kraje i ministerstva kultury, je o něco větší než v minulých letech. K povolené poloviční kapacitě pomůže vykrýt ztráty na vstupném.

„Kapacita Uffa se z 360 míst zmenší na 180, šapitó bude pro 200 diváků. Oproti minulým ročníkům bude také více představení venku,“ poznamenává Kasík.

Až do roku 2019 podle něj tržby stoupaly, loni kvůli koronavirovým restrikcím klesly na polovinu.

„Počítám, že letos to nebude ani na úrovni loňského roku, protože představení uvnitř je méně. Jsem ale rád, že Cirk-UFF můžeme uspořádat a že Uffo konečně naplní smysl, kvůli kterému tady je,“ dodává. Kromě kontroly vládou stanovených omezení budou zaměstnanci měřit divákům před vstupem teplotu.



Cirk-UFF nabídne na 25 představení v Uffu a přilehlém šapitó, některé před společenským centrem a v dalších částech města. Kupříkladu Eliška Brtnická se se svou show Hang out chystá na pivovarský komín.

Chilsko-španělská dvojice zapojí diváky

Hlavní hvězdou letošního ročníku měl být věhlasný australský soubor Circa. Z dobře známých důvodů do Trutnova nedorazí. Přesto bude mít i letos festival zahraniční stopu. Po šesti letech se na něj vrátí chilsko-španělská dvojice Murmuyo et Merteyeta. V roce 2015 zastavovala v ulicích auta a do své show vtahovala překvapené řidiče.

Český soubor Losers Cirque Company ukáže premiéru představení Konkurz, premiéru mají i Bezdéčka v podání uskupení Squadra Sua. Na festival zamíří také klauni z Divadla Bolka Polívky, performerka Zuzana Drábová, žonglérská stálice Bratři v tricku nebo trojice akrobatek ze souboru Holektiv.

Vstupenky si lze pořídit na inforecepci Uffa a také v internetovém obchodě na webu festivalu a kulturního centra.

Omezení a nejistotu „odnesly“ hlavně velké festivaly. Na příští rok je odložen hradecký Rock for People, trutnovský Obscene Extreme i srpnový Brutal Assault v josefovské pevnosti; z jara na září přeložili organizátoři také hradecký Majáles.