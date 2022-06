Cirk-Uff v Trutnově představí špičky nového cirkusu z Austrálie i Ameriky

Australský soubor Circa uvede v pátek a v sobotu show Humans s deseti akrobaty předvádějícími extrémní výkony, jež leckdy přerůstají ve zkoumání vlastních fyzických limitů. K vidění bude vzdušná, závěsná i pozemní akrobacie.

„Uvidíte vysokou úroveň dovedností, poctivé výkony, vzrušení, smích a možná i pár výdechů šoku. A taky výjimečnou interakci mezi umělci na jevišti a publikem,“ slibuje režisér Yaron Lifschitz, jenž je zároveň uměleckým ředitelem souboru.

Humans mělo premiéru začátkem roku 2017 v Sydney. Pro soubor Circa má zásadní význam. „Australský nový cirkus byl vždy na špičkové akrobatické úrovni, trochu mu ale dřív chybělo víc umělecké hloubky. Představení Humans znamená do značné míry zlom, má vysokou akrobatickou i uměleckou úroveň,“ říká ředitel festivalu a kulturního domu Uffo Libor Kasík.

Circa původně jako Rock n' Roll Circus vznikla v australském Brisbane už v roce 1987, pod nynějším názvem vystupuje od roku 2004. Má za sebou stovky představení v desítkách zemích a v současnosti patří k nejžádanějším novocirkusovým souborům na světě.

Na trutnovském festivalu měla vystoupit už v roce 2018. K její premiéře na Cirk-Uffu nedošlo ani v předchozích dvou letech, kdy cestování ochromila koronavirová pandemie.

Producentská premiéra Uffa

Hvězdou světového formátu je také americká akrobatka Thula Moonová, která působila ve věhlasném kanadském cirkusu Cirque du Soleil. Na festivalu uvede premiérovou inscenaci Through The Truth v produkci společenského centra Uffo.

„Podnikneme dobrodružnou cestu hledání pravdy skrze různé perspektivy. Od touhy po získání uznání od okolí až k moudrosti vlastního přijetí,“ naznačuje akrobatka. Návštěvníci během hodinového show uvidí akrobacii na dvou kruzích.

Je to vůbec poprvé v historii Cirk-Uffu, kdy pořadatel festivalu je zároveň producentem představení. Přípravy zabraly rok, nápad vznikl na loňském ročníku Cirk-Uffu.

„Byli jsme mnohokrát koproducenty, tohle je naše producentská premiéra. Je to výsledek naší mimořádné spolupráce s Thulou Moonovou a režisérkou Hanou Strejčkovou,“ uvádí Libor Kasík. Thula Moonová se do Trutnova vrátí už potřetí, návštěvníci si ji mohou pamatovat ze show Filament nebo autorského představení Rise up. Nové představení odehraje v sobotu a v neděli.

Další premiérou 12. ročníku bude komediálně laděná inscenace Memoirs Of Mud v podání finského ženského souboru Sisus Sirkus, který festival dnes v 19 hodin zahájí. Dojemný příběh dvou žen zkoumajících své místo v současném dezinfikovaném světě nabídne akrobacii na hrazdě i balancování na rukách. Na jevišti se kromě zavedených artistických pomůcek objeví bláto, tráva nebo zelenina.

„Skandinávský nový cirkus má výborné jméno a Sisus Sirkus patří k nejznámějším souborům. Premiéra jejich inscenace je hodně očekávaná,“ podotýká ředitel Uffa.

Česká scéna v plné síle

Festival jako obvykle odprezentuje to nejlepší, co se za poslední rok urodilo na tuzemské scéně. „Český nový cirkus se každým rokem zlepšuje a v Trutnově se ukáže v plné síle,“ poznamenává Libor Kasík.

Losers Cirque Company přivezou dynamické představení se strhujícími triky Grandiózní, v němž pětice umělců hraje sama sebe a snaží se vytvořit dílo s mimořádnou duchovní i kulturní hodnotou.

„Jenže to vyžaduje spoustu času, sil a především peněz. Tak jako ve skutečném světě vzniká inscenace v duchu starého dobrého motta: Vždyť se to nakonec vždycky nějak udělá,” říká režisér Matyáš Ramba.

Klára Hajdinová představí sólovou akrobatickou performanci V kruhu, dvě show Tajemství oblaků a Hotel Laputa předvede soubor AirGym Art Company, který si zakládá na precizní závěsné akrobacii. Cirkus TeTy bude při inscenaci Narušení pracovat s neobvyklou rekvizitou - se zlatou zavěšenou židlí. Trio Squadra Sua, které trutnovské publikum také už dobře zná, sehraje klaunskou grotesku Bezdéčka. Tradiční sobotní večerní ohňová show tentokrát proběhne v režii Blackout Paradox a MansterVille.

Kromě Uffa se bude hrát v přilehlém šapitó a v trutnovských ulicích. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 2011. Konal se i v letech 2020 a 2021, kdy většinu kulturních akcí zrušila covidová pandemie.