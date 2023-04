Konec testování kamer, za jízdu na červenou už se v Hradci rozdávají pokuty

V sobotu 1. dubna se pouhé testování změnilo v ostrý provoz, i s pokutami. Je jasné, že obrovskému náporu začne ze dne na den čelit nejen administrativa městské policie, ale i odbor dopravy a přestupků na hradeckém magistrátu. Průvan v peněženkách pocítí také mnoho řidičů, kteří na předpisy nedbali.

„Nezbude nic jiného než si zvyknout. Jenže za těch asi pět měsíců, co běží zkušební provoz, jsem si vážně ještě nezvykl na úplně jiné taktování semaforů. Přijde mi to chaotické a neefektivní. Nedávno například nefungovaly semafory u fakultní nemocnice, a doprava byla daleko plynulejší než s nimi,“ řekl řidič Petr Hirsch.

„Za ta léta jsme si zvykli na bezkonfliktní ježdění. Jenže nyní se vše změnilo a tam, kde dříve měli chodci zelenou, svítí červená. Přináší to nepříjemné věci,“ souhlasil i exprimátor Zdeněk Fink (HDK).

Pokutový mód kamer slouží na křižovatkách, které dopravní odborníci vyhodnotili jako nejrizikovější: v Okružní ulici a na Rašínově třídě.

V Hradci už běží dohromady dvanáct kamerových bodů. Čtyři z nich jsou vyhrazené pro úsekové měření rychlosti: v Koutníkově ulici a Antonína Dvořáka, tedy od Vančurova náměstí až po velkou okružní křižovatku u ČKD. Dalších šest radarů měřících okamžitou rychlost je v Úprkově, Lhotecké, Zborovské a Pouchovské ulici a na Pražské třídě a třídě SNP.

„Radary chceme dostat do povědomí“

„Represivní systémy tu byly zřízeny po společenské poptávce, léta to vyžadovaly komise místní samosprávy i Hradečáci. Nyní tedy dochází k naplnění zadávacích podmínek. Pro některé řidiče, kteří mají těžkou nohu, to bude určitě složitější. Dopravní systém však nechceme pojmout jako doplňování městské kasy. Uděláme vše pro to, aby se měření rychlosti do povědomí dostalo včas,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

Hradečtí zastupitelé schválili už třetí dodatek smlouvy s dodavatelskou firmou Cross Zlín hovořící o zvýšení ceny téměř o 19 milionů korun. Za celý systém včetně nákladů šestiletého provozu, servisu a dalších služeb město zaplatí 319 milionů korun včetně DPH, na 158 milionů pokryje evropská dotace.

Hlavní funkcí IDS kromě rozdělování pokut je řízení dopravy, aby se netvořily kolony, například v ranní či odpolední špičce. Chytré semafory umí reagovat nejen na zvýšenou dopravu, ale také komunikovat s moduly zabudovanými ve vozech MHD a záchranných složek.

Semafory na hradeckých křižovatkách mají sloužit i v noci, novinkou bude režim spuštění červeného světla, když kamery zaznamenají překročení rychlosti a přibrzdí spěchající řidiče.

Přestupkem bude už rychlost 54 km/h

„Pokutový systém by měl být výchovný, nikoli šikanózní. Zajímalo by mne tedy, jaká bude tolerance. Dosud jsme se vymlouvali, že systém není funkční a bude se nastavovat,“ zeptal se náměstka pro dopravu zastupitel Pavel Marek (ANO).

Systém bude skutečně přísný. Na padesátce může kvůli technické odchylce tolerovat překročení rychlosti maximálně o tři kilometry za hodinu, přestupkem tedy bude už rychlost 54 kilometrů. Tolerance prý není možná.

„Nechal jsem si právníky ministerstva vnitra udělat rozbor, zda můžeme na padesátce nastavit zaznamenávání přestupků například až od rychlosti 60 kilometrů. Jedinou zákonnou tolerancí je ale technická odchylka měření. Zákon nemluví o žádné toleranci a výklad úředníků ministerstva vnitra je nekompromisní. Nebavme se prosím o tom, jestli je to šikanózní,“ zdůraznil Miroslav Hloušek.

Inteligentní dopravní systém paradoxně umožnil zrychlit u tří hradeckých základních škol, odkud zmizely dopravní značky přikazující přibrzdit na 30 nebo 40 kilometrů za hodinu. K úpravě značení došlo kvůli projektové dokumentaci IDS. U základních škol SNP na Slezském Předměstí, Lhotecké v Malšově Lhotě a Úprkově v Malšovicích se může jezdit až padesátkou, kterou mají ohlídat kamery.

S touto úpravou se však radnice smířit nechce a bude se snažit vrátit ideálně třicítku.

„Až ve správním řízení dojde k předání díla celého dopravního systému, teprve potom budeme moct zařídit vrácení třicítky u základních škol. Nejprve o to někdo musí požádat, pak se zahájí správní řízení, ve kterém jsou hlavními vyjadřovateli dopravní inženýři policie. Každopádně budu jednat, protože padesátka je u škol příliš vysoká,“ uvedl Hloušek.