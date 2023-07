Chlapec, který vypadl z okna vlaku, se uzdravil. Poděkoval svým zachráncům

Nešťastná událost se stala v pátek 17. března. Vojta se vracel z návštěvy u kamaráda a nasedl v Kopidlně do vlaku směr Jičín. Tam ale nedojel a jeho otec kolem půlnoci zalarmoval policii. V téměř stejném čase zavolala na linku 158 také průvodčí s podezřením, že podnapilý mladík nejspíše vypadl z okna jedoucího vlaku.

Život těžce zraněnému chlapci ležícímu v lese vedle kolejí zachránili dva policisté s defibrilátorem. Právě jim Vojta přišel v doprovodu svého otce a mladšího bratra na obvodní oddělení v Kopidlně poděkovat.

„Vojta od osudné noci udělal obrovský, až zázračný pokrok. Před několika měsíci ležel nehybný s nálezem na mozku v nemocnici, čtyři dny byl dokonce v umělém spánku. Dnes jezdí na kole, cvičí, čte a připravuje se na studium na střední škole,“ uvedla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

„Vojtovi přejeme mnoho sil a úspěchů v jeho druhé šanci na život,“ dodala.

Byl v bezvědomí a chrčel

V Kopidlně v tu noc sloužil Lukáš Veselý a Marek Nýč. Policisté se vybavili defibrilátorem a záchranářským batohem a vydali se chlapce do Jičíněvsi podél kolejí ve směru na Nemyčeves hledat.

27. dubna 2023

Našli ho po téměř dvou kilometrech ležet vedle kolejí. Chlapec byl v bezvědomí, pouze chrčel.

„Srdeční masáž jsme prováděli do příjezdu záchranky, která si mladistvého převzala do své péče a letecky ho transportovala do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedl praporčík Nýč.

„Chtěl bych moc poděkovat oběma policistům, protože bez kluka by byl život poloviční. Opravdu jim patří velký dík. Ti dva kluci z Kopidlna, kteří mu poskytli první pomoc, ho zachránili a vrátili mi ho, a to se ani nedá slovy popsat,“ poděkoval policistům také chlapcův otec.