Pěstitele z chaty Vébrovka viní žalobce z výroby drog za 35 milionů

Michael J. a Josef F. podle obžaloby v letech 2016 až 2019 v bývalém rekreačním objektu v obci Mostek vypěstovali ve 13 cyklech konopí, které usušili, aby ho prodali jako marihuanu. Používali živné roztoky, předřadníky, sodíková výbojková svítidla a ventilační potrubí vzduchotechniky s uhlíkovými filtry.



„Za trvalé účasti Josefa F. a občasné účasti Michaela J. vypěstovali a zpracovali při jednom pěstebním cyklu dva a půl tisíce kusů rostlin konopí, z nichž získali 30 až 50 kilogramů marihuany,“ stojí ve spisu.

„Ve všech cyklech vypěstovali asi 32 a půl tisíce kusů vzrostlých rostlin konopí setého indického o výšce 80 až 180 centimetrů, z nichž získali nejméně 390 kilogramů sušené drogy marihuany, kterou poté Michael J. prodával. Při ceně 90 korun za jeden gram marihuany takto utržili částku nejméně 35,1 milionu korun,“ píše se v obžalobě.

Druhou pěstírnu vybudovali v chatě Vébrovka v trutnovských Voletinách. O odhalení pěstírny informoval portál iDNES.cz loni zkraje října. Hlídka si tehdy při běžné kontrole všimla neobvyklých úprav domu. Při policejním zátahu kriminalisté na místě zatkli dva muže ve věku 30 a 29 let a 23letou ženu a uvnitř našli víc než 1 700 rostlin kvetoucího konopí.

Vysoce prošlechtěné konopí ve Vébrovce

Podle spisu pěstírnu v pronajaté chatě provozovali zhruba od loňského dubna. Pomáhala jim v tom Michaela P., která do objektu dovážela vodu. Způsob pěstování byl obdobný jako v Mostku.

„V úmyslu měli získat vysoce prošlechtěný kultivar konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek za účelem jeho sklizení a sušení do stavu způsobilého ke spotřebě jako drogu marihuanu obsahující vysokou koncentraci psychotropní látky delta9-THC. Ke dni 6. října 2019 takto vypěstovali 1 756 kusů rostlin konopí setého indického o průměrné výšce od 70 do 130 centimetrů ve fázi velmi krátce před sklizní,“ stojí v obžalobě.

Úrodu už sklidit nestihli, ale kdyby se to trojici podařilo, získali by podle kriminalistů nejméně 57 kilogramů marihuany, kterou by bylo možné prodat za více než pět milionů korun.

Obě pěstírny, které měly vlastní zdroj vody a dostatečně dimenzovaný jistič elektrického proudu, financoval podle obžaloby Michael J., a to částečně z jeho firmy Profi-Grow CZ. Hradil spotřebovanou energii, nájemné, obstarával a dodával semena, rostlinné substráty, hnojiva a staral se o sklizeň a sušení. Marihuanu prodával za 90 korun za gram.

Do svého „podnikaní“ investoval ohromné částky. Ze spisu vyplývá, že spotřeba elektrické energie ho stála 2,5 milionu korun, nájem 1,6 milionu, kupní cena někdejšího rekreačního objektu v Mostku 4 miliony, nákup hnojiv 9 milionů, vybavení pěstíren 4 miliony. Celkovou investovanou částku obžaloba vypočítala na 23,5 milionů korun.

Policie vezla z chaty vybavení ve dvou náklaďácích

Josefovi F. vyplácel Michael J. za různé práce 25 tisíc měsíčně. Druhý obžalovaný podle spisu pomáhal obě pěstírny vybudovat, prováděl zednické úpravy, rozvedl po objektech vodu a elektřinu, zapojil komponenty a staral se o rostliny.

Před soudem stojí také dvě ženy. Již zmíněná Michaela P. do Vébrovky každý druhý den vozila v mnoha plastových třicetilitrových barelech vodu. Lucie P. je obžalovaná, že pomáhala s pěstírnou v Mostku.

Michael J. a Josef F., které policie vyšetřovala ve vazbě, jsou obžalovaní z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a hrozí jim až 12 let vězení. Michaela P. je obžalovaná za pomoc k pokusu zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, Lucie P. za pokus o tento trestný čin. Ženám hrozí nižší tresty.

Policie loni z Vébrovky odvezla technické zařízení, vybavení, chemikálie, svítidla, vzduchotechniku, sušičky a sklizené rostliny ve dvou velkých nákladních autech.

Přitom ještě před pěti lety se tam konal charitativní festival a děti ze škol a dětských domovů tam dlouhé roky jezdily na pobyty. Ve své době Vébrovka přitahovala měšťany. Největší slávu zažila za první republiky, restaurace tam sloužila ještě v 60. letech. V současnosti chata chátrá.