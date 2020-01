Lidé v Královéhradeckém kraji letos zaplatí víc za teplo, vodu i odpady

Lidé v Hradci Králové mohou být s cenami za teplo pro příští rok spokojeni. Platí totiž jedny z nejnižších částek v kraji.

Jen s mírným zdražením o 1,4 procenta na 528 korun za gigajoule počítá elektrárna Opatovice, která zásobuje teplem 35 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a zčásti také na Hradecku. Přitom podnik jako dodavatel tepla z kombinované výroby čelí skokovému nárůstu cen emisních povolenek.

Poslanci však od ledna změnili u tepla sazbu DPH z 15 procent na 10, což dopady mírní. Elektrárna navíc tvrdí, že sáhne do svých rezerv.

„Nárůst ceny je menší, než předpokládaná meziroční inflace nad 2,5 procenty. Domácnosti si tak za teplo připlatí minimálně a ceny stále patří mezi nejnižší v České republice,“ poznamenává předseda představenstva Elektráren Opatovice Václav Pašek.

Zvýšení cen v Elektrárnách Opatovice pocítí také odběratelé hradeckého podniku Tepelné hospodářství, který v Opatovicích teplo nakupuje pro koncové zákazníky. Cena tepla dodaného městskou firmou stoupne o 3,2 procenta na 552 korun včetně DPH za gigajoule. Průměrnou domácnost v třípokojovém bytě, která ročně spotřebuje 25 gigajoulů tepla, vyjde příští rok topení na 13 800 korun, tedy asi o 430 korun více než letos. Teplo v Hradci je ale i nadále pod celostátním průměrem, který činí u černouhelných tepláren 620 korun za gigajoule.

Náchodská teplárna zlevní, i tak dodává teplo v kraji nejdráž

Žádnou změnu nepocítí obyvatelé v Jičíně. Správa nemovitostí města Jičína v minulých letech snížila cenu z 615 korun za gigajoule až na současných 548 korun, a to díky poklesu ceny zemního plynu. Tuto částku ponechá i pro další rok.

Změny cen v kraji Hradec Králové

Teplo (za 1GJ)

2019: 522/Opatovice, 534,87/Tepelné hospodářství HK

2020: 528/Opatovice, 552/Tepelné hospodářství HK

Voda (za 1m3)

2019: 93,56

2020: 101,69 Jičín

Teplo (za 1GJ)

2019: 548

2020: 548

Voda (za 1m3)

2019: 81,35

2020: 86,17 Náchod

Teplo (za 1GJ)

2019: 679

2020: 627

Voda (za 1m3)

2019: 80,90

2020: 85,10 Rychnov nad Kněžnou

Teplo (za 1GJ)

2019: 586,50

2020: 605

Voda (za 1m3)

2019: 81

2020: 81 Trutnov

Teplo (za 1GJ)

2019: 603,88

2020: zhruba 635 (ceníky teprve zveřejní)

Voda (za 1m3)

2019: 79,75

2020: 82,95 (Pozn.: ceny jsou se započtením DPH.)

Lidé v Trutnově, jimž dodává teplo skupina ČEZ, musí počítat kvůli emisním povolenkám s asi pětiprocentním zdražením na částku přesahující 600 korun za gigajoule.

Obyvatelům Rychnova nad Kněžnou stoupne cena za teplo asi o tři procenta na 605 korun za gigajoule.

„K navýšení ceny jsme museli přistoupit vzhledem k tomu, že firma Assa Abloy oznámila přerušení odběru tepelné energie,“ vysvětluje jednatel Tepelného hospodářství Rychnov nad Kněžnou Jan Děkan.

V celém kraji opakovaně platí za teplo nejvíc obyvatelé Náchoda, letos je to 679 korun za gigajoule. Město však v polovině roku vytvořilo s firmou Inogy Energo společný podnik. Vedení radnice totiž očekávalo, že by to mělo ceny za teplo snížit asi o dvacet korun na gigajoule.

Nyní to potvrzuje i mluvčí Innogy Pavel Grochál: „Předpokládaná trvalá roční úspora oproti roku 2019 by pro domácnosti měla v průměru dosáhnout asi tisíc korun na jedno odběrné místo od roku 2020. Důvodem pro pozitivní vývoj ceny tepla v Náchodě je kompletní přechod tohoto zdroje z uhlí na zemní plyn.“

Cena vody se nezmění jen v Rychnově

Cena za pitnou vodu a odvod odpadní vody u velkých vodohospodářských společností poroste. Firmy však předpokládají, že od května mohou někde ceny snížit, protože se bude snižovat i sazba DPH z patnácti na deset procent.

Nejcitelnější cenový skok o šest procent na 86,17 korun za vodné a stočné naplánovala pro příští rok Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) v Jičíně. Důvodem jsou hlavně výdaje za infrastrukturu v místech, na něž citelně doléhá sucho.

„Vyřešena je už situace v Úbislavicích a Stavu, kde jsme obce propojili s vodovodem Nová Paka, pracuje se také ve Vysokém Veselí, kde se napojíme na nedalekou Východočeskou vodárenskou soustavu. Připravují se ale i další akce, které budou řešit jiné lokality. Tyto investice jsou a budou finančně poměrně náročné,“ říká předseda představenstva VOS a starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Společnost chce v květnu cenu vody snížit a očekává, že by tak platby za vodu oproti současnosti mohly vzrůst reálně jen o korunu. Pro obyvatele Rychnova nad Kněžnou zůstává cena vodného a stočného už devět let zhruba na stejné úrovni 81 korun za krychlový metr.

„Se snížením DPH dojde od května i ke snížení ceny,“ potvrzuje starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Zastupitelé nedávno schválili založení městské firmy, která bude vodovody provozovat místo Aqua Servisu, ale to nastane až od roku 2021. Obce drží v Aqua Servisu 34 procent akcií, zbytek ovládá rakouská společnost Energie AG. Letos na jaře se na Rychnovsku rozpadla jednotná regionální cena vody. Zatímco dříve Aqua Servisu odběratelé platili za vodu ve všech obcích stejnou částku, nyní se cena v různých částech okresu liší.

Lidé v Hradci platí za vodu stále nejvíc v kraji

Trutnovský VAK plánuje zdražit o čtyři procenta na 82,95 koruny krychlový metr dodané a odkanalizované vody. Firma totiž potřebuje získat peníze na šedesátimilionovou investici do likvidace kalů v čistírně odpadních vod, do zvýšení se však promítl i růst nákladů na mzdy, energie a materiál. Od května bude činit cena vody na Trutnovsku 79,34 korun za metr krychlový.

Na Náchodsku se vodné a stočné sice o 5,2 procenta na 85,10 korun za metr krychlový zvedne, ale od května poklesne na 81,40 korun. „Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů na den, zaplatí asi o 56 korun za rok více,“ sděluje předseda představenstva VAK Náchod Dušan Tér.

Nejvyšší cenu za vodu tradičně zaplatí obyvatelé Hradce a okolí. Do vodárenského podnikání tam vstoupila v roce 2005 francouzská Veolia, která drží dvě třetiny akcií v Královéhradecké provozní, zbytek mají obecní Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Veolia má pronajatý vodohospodářský majetek na třicet let. Společnost zásobuje asi 160 tisíc lidí na Hradecku a okrajově i v dalších okresech.

Pro příští rok zdraží vodné a stočné v dvousložkové částce o 1,93 procenta na 101,69 korun. Pohyblivá složka vodného a stočného bude pro rok 2020 činit 93,36 korun za metr krychlový. Pevná složka podle velikosti vodoměru vzroste z 6,18 na 8,14 procenta, což u rodinného domku znamená navýšení o 298 korun za rok.

„Odběratele napojeného na veřejný vodovod a kanalizaci se tato změna dotkne zvýšením měsíčních výdajů v průměru o 4,70 koruny,“ říká technicko-provozní náměstek Vodovodů a kanalizací Hradec Králové Pavel Loskot.

Firma však od května počítá s úpravou ceny. Do budoucna o citelnějším zdražování neuvažuje i proto, že majetek je podle firmy v dobrém stavu. Pro příští rok firma 52 procent peněz vybraných na vodném a stočném investuje zpět, 17 procent vydá na daně a 31 procent použije na svůj chod.

Odvoz odpadu zdražuje. V Náchodě se dá šetřit včasnou platbou

Některé radnice zvýší od ledna platbu za odpad. Jeho odvoz vyjde nejdráž v Náchodě, město totiž nově stanovilo roční částku na 900 korun.

Avšak kdo zaplatí do konce února, bude mít zvýhodněnou cenu 450 korun, což je z velkých měst vůbec nejpříznivější cena. Do konce května se bude platit 650 korun, tedy na současné úrovni, v pozdějším termínu 900 korun za rok.

„Ani tato částka nepokryje zvýšené náklady na likvidaci a svoz komunálního odpadu. Samospráva především chtěla zvýhodnit ty, kteří si své povinnosti plní řádně včas,“ říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

O pětinu víc oproti letošku zaplatí obyvatelé Hradce. Radnice zvedla platbu z 500 korun na 600, je to zdražení po 11 letech. Děti od 6 do 14 let a senioři starší 70 let budou platit polovinu, tedy 300 korun.

V Jičíně si lidé za svoz odpadu připlatí 60 korun, roční poplatek vyjde nově na 552 korun. O stejnou částku se zvyšuje i cena za svoz v Trutnově, nyní bude 540 korun za osobu a rok, ale osvobozeni budou senioři nad 70 let. V Rychnově nad Kněžnou zůstává současná částka 500 korun.

Hradecká MHD upravila ceny. Poplatky za psa zůstávají stejné

V hradecké MHD se nově bude platit za lístek u řidiče 30 korun místo dosavadních 25 korun. Pro dítě dojde ke zvýšení z 12 na 15 korun. Hlavním důvodem je, aby se řidiči nezdržovali prodáváním jízdenek v hustém provozu.



V náchodské MHD se od prosincové změny jízdních řádů zvedl tarif z 10 na 12 korun.

Poplatky za psa zůstávají, v Trutnově činí 1500 korun za psa v bytě a 200 korun v domě. V Hradci lidé platí 1200 korun za psa v bytě a 300 korun v domku, v Náchodě 1200 korun, respektive 400 korun. Jičín chce od pejskařů 1000 korun nebo 400, Rychnov 1000 korun za psa v bytě a 500 za psa v domě.