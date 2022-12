Do Hradce se přistěhovali buvoli, válením v bahně rozšíří tůně v mokřadech

„Jejich úkolem je krotit vysokou mokřadní vegetaci jako je třeba rákos nebo orobinec, ale také dřeviny, a naopak podporovat nízké, vzácné a ohrožené druhy bylin,“ vysvětluje hlavní koordinátor mezinárodní ochranářské Skupiny JARO David Číp, který přesun buvolů na Plachtu ze stěžerského Zooparku organizoval.

Buvoli vodní milují válení se v bahně, což přírodní památce pomůže. Na Plachtu v minulosti už několikrát vjely tanky, aby splnily stejnou funkci.

„Válením se v bahně, které mají tolik v oblibě, by měli buvoli udržovat a rozšiřovat tůně, které pak mohou lépe využívat vážky i obojživelníci. Vyšlapané stezky v mokřadní vegetaci zase rádi vyhledávají ptáci i někteří plazi k lovu potravy. Jejich trus rozšíří potravinovou nabídku pro koprofágní druhy brouků, které poskytují potravu ptákům, jako jsou třeba pestrobarevní dudci,“ vyjmenovává přínos buvolů David Číp.

Všechny tyto důležité přírodní procesy podle něj kdysi zajišťovaly původní druhy kopytníků, když se ještě v okolí Hradce pohybovali divocí koně, zubři, pratuři, jeleni nebo losi.

Divocí koně už Na Plachtě žijí

Právě proto už skoro pět let žijí v hradecké Plachtě také divocí koně. Ochránci přírody ve spolupráci se státní Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR a spolkem Česká krajina sem přivezli začátkem roku 2018 na zkoušku čtyři divoké koně z Exmooru.

Přikrmovat buvoly či koně je zakázáno Buvoly je možné pozorovat v aklimatizační ohradě nad rybníkem Jáma a později pak i přímo v rákosinách, vrbinách a mokřadech přítokové části rybníka, který je součástí Přírodní památky Na Plachtě 1. Jejich přikrmování nebo vstup mezi ně na pastvinu je bez odborného dozoru z bezpečnostních důvodů přísně zakázán. Divocí koně jsou naopak k vidění přesně na druhé straně přírodní památky v pastvině mezi hmyzím hotelem a centrálním mokřadem.

„Jejich pastva se osvědčila, hradečtí občané je přijali s nadšením a ani je nezačali přikrmovat, jak jsme se původně všichni obávali. Proto jsme postupně pastviny pro koně rozšiřovali a s nimi i počet koní,“ říká zooložka Alice Janečková ze Záchranné stanice pro divoká zvířata v Jaroměři, která odborně dozoruje stáda velkých kopytníků v ptačím parku Josefovské louky, na Plachtě i na Pardubicku.

V jednu dobu žilo na Plachtě až devět exmooorských koní. Jenže pak zasáhlo katastrofické sucho, kdy přírodní památka na půl roku vyschla a větší část koňského stáda musela být přesunuta do jiných východočeských rezervací.

Dnes se v přírodní památce pasou už jen tři divocí koně. Během posledních dvou let sucha polevila a vegetace na to zareagovala bujným růstem, což tři koně nestačí spásat. Bylo nutné, aby zde terénní pracovníci začali kosit a vyřezávat, jinak by se vřesoviště, orchidejové louky i mokřady změnily v husté křoviny.

„V těch ale dokáže přežít jen velmi omezené spektrum živočichů a rostlin. Navíc pastvu koňovitých je lepší kombinovat s turovitými zvířaty tak, jak to bývalo v přírodě běžné,“ dodává odborná zooložka Blanka Mikátová, která se ochraně Plachty věnuje už několik desetiletí.

Více by se hodil zubr či pratur

I sami ochránci přírody přiznávají, že coby původní živočich by se na Plachtu místo buvolů daleko více hodil zpětně křížený pratur nebo zubr. Ostatně přivést zubry do části hradeckých lesů dlouhodobě plánují spolu s ochranáři a zástupci města Hradce Králové i sami lesníci.

„Zatím tomu ale bohužel brání platná legislativa,“ konstatuje ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

„Pokud se někdy podaří zrealizovat vizi lesního safari v Novohradeckých lesích, mohli by pak nakonec být v Hradci k vidění nejen pratuři, ale i několik let plánování zubři,“ doufá nový náměstek životního prostředí města Hradce Králové Adam Záruba.

Nejlepší volbou by pro Plachtu byl zpětně křížený pratur, který se osvědčil již v ptačím parku Josefovské louky, v motýlí rezervaci v Milovicích u Prahy nebo v mokřadní rezervaci u Plzně. Jenže se jedná o plachá zvířata, se kterými je složitější a někdy i nebezpečnější manipulace. Do mimořádně navštěvované a relativně malé rezervace těsně na okraji krajského města, navíc hned vedle hlavní výpadovky na Brno, si je proto ochránci přírody zatím netroufají přivést.

21. ledna 2018

A raději se proto rozhodli, že pastvu divokých koní a pojezdy tanků doplní ještě pastvou jiných domácích zvířat. Kozy a ovce se podle nich nehodí do mokřadů, kam se naopak výborně hodí právě vodní buvoli.

„Navíc zde budou zatím jen na zkoušku díky Zooparku Stěžery, takže jsme je ani nemuseli kupovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně krotká domácí zvířata, je zde v případě úniku menší riziko komplikací. A protože nám vandalové už jednou způsobili únik divokého koně, když si přímo na pastvině udělali mejdan a zničili ohradník, nechtěli jsme riskovat únik praturů třeba do města. Pochopitelně prchnout mohou i buvoli, ale ty by bylo podstatně snazší a bezpečnější vmanipulovat zpět na pastvinu,“ zamýšlí se Číp.