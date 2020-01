Řidič natočil výbuch mimořádně jasného bolidu, mohl dopadnout v Polsku

Průlet meteorického roje Kvadrantid, který je zřejmě pozůstatkem již neexistující komety, se očekával jako každoročně zejména mezi 1. a 6. lednem.

Jasně zářícího bolidu si povšimlo v neděli nad ránem víc pozorovatelů, pro Vojtěcha Barance, který ho v autě natočil na Královéhradecku krátce po čtvrté hodině ráno, to však byla čirá náhoda.

„Já jsem pouze opravdu jen řidič, co měl nejspíš kliku a viděl to,“ poznamenal Baranec.

Záběry zveřejnil na facebookové stránce Amatérské snímky Vesmíru a dění okolo astronomie, aby se coby naprostý laik dozvěděl, o co vlastně šlo. „Osobně jsem už párkrát v životě viděl ´padat hvězdu´, ale nikdy to nemělo takový ´efekt´. Z videa to úplně poznat nejde, ale ta záře byla fakt obrovská,“ popsal Baranec a přiznal, že se v autě zároveň hrozně lekl.



Meteoru si všimli i další. „Ano, byl super, viděno na Žďársku. Nejzajímavější pro mě bylo, že hořel zeleně a ne žlutočerveně, jak by člověk očekával čili kamera barvy nezkresluje. A tipuju, že pak nastal i nečekaný výbuch asi ještě nad zemí. To se jen tak na vlastní voči nevidí,“ chválil si Jiří Nedělka na stránkách brněnské hvězdárny a planetária.



Bolid vstoupil podle astronomů do atmosféry poblíž německé Chotěbuzi. Jeho další záběry pořídily i dvě kamery v Poznani, umístěné na budově úřadu tamního maršálka a univerzity ekonomie. V neděli ve 4:02 se objevil takový záblesk, až se na víc než sekundu rozsvítilo nad městem jako ve dne, napsal list Wyborcza.

Astronomický ústav (ASÚ) Akademie věd ČR dostal o mimořádně jasném bolidu více hlášení.

„Tento jev jsme podrobně zaznamenali i z území naší republiky a potvrzujeme, že se jednalo o velmi jasný bolid, tedy o vzácný přírodní úkaz, který způsobilo menší meziplanetární těleso, takzvaný meteoroid, který se během průletu rozpadal a téměř celý shořel vysoko v atmosféře. Celý jev probíhal severně mimo území České republiky,“ uvedl v neděli na webu ASÚ vedoucí Evropské bolidové sítě a vedoucí oddělení meziplanetární hmoty v ústavu Pavel Spurný.

„Jednalo se o velmi jasný bolid, dokonce až do kritéria superbolid, tedy mimořádně jasný,“ poznamenal Pavel Spurný pro Českou televizi. Podle něj mohlo mít těleso na počátku kolem 800 kilogramů a asi 80 centimetrů v průměru. Při výbuchu byl bolid stokrát jasnější než Měsíc v úplňku. Ve středoevropském regionu jsou podobné jevy vzácné, k vidění bývají jen jednou za tři až pět let.



Vědci přislíbili vydat dodatečně bližší informace, ale dosud je ještě připravují. Podle tiskového tajemníka ústavu Pavla Suchana pracují na dopočítání dráhy letu bolidu a komunikují i s polskou stranou. Také obdrželi například záběry bolidu nasnímané z auta městské policie v Lázních Bohdaneč, ale z vlastní sítě kamer mají díky vhodnému počasí dostatek informací.

Video pořízené z autokamery pana Barance astronomům v zásadě nijak neposlouží, v médiích ale mělo značnou odezvu.



„Bohužel z tohoto videa dokážeme popsat jev, ale ne vyčíst žádné podstatné informace, kudy těleso letělo. Je to pořízeno z jedoucího auta a bohužel získat poziční informace tak, aby byly přesné, je mimořádně obtížné, ne-li nemožné. Nejsme odkázáni na amatérské záznamy, celý jev velmi podrobně a přesně zdokumentovala takzvaná Evropská bolidová síť, což je experiment, který řídíme zde z Ondřejova,“ uvedl pro televizi astronom Pavel Spurný.

Podle něj jsou k dispozici fotografie i spektrální záznamy, které dovolují zjistit dráhu letu, hmotnost tělesa, postup jeho rozpadání v atmosféře i případné místo dopadu.

„Takový jasný bolid spadne na světě statisticky i jeden za noc, akorát většinou si toho nikdo nevšimne - lidé spí, svítí Měsíc, je to mimo civilizaci nebo je zataženo. Toto byl příhodný případ, jasno, ranní ptáčata jej mohla uzřít, navíc nízko nad obzorem, kam se díváme většinu času, když jedeme autem nebo se procházíme,“ podotkl na sociálních sítích astrofotograf Petr Horálek.