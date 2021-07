Tvrdá muzika v Trutnově přece jen zaburácí, bude i festival Artu Kus

Kulturní život se do přírodního areálu s amfiteátrem na okraji Trutnova vrátil už v polovině května. Sezonu zahájilo letní kino a v zákulisí se po dlouhých měsících uskutečnily první koncerty. Samozřejmě s omezenou kapacitou a potvrzením o bezinfekčnosti.



O prázdninách se vrátí velké festivaly, které Bojiště proslavily. „Na prvním koncertu jsme měli 220 diváků, na druhém 300. Rozjelo se to docela rychle, je vidět, že lidé mají po kultuře hlad,“ poznamenal provozovatel Bojiště Roman Dorňák, který před dvěma lety založil Artu Kus Festival.

Překvapivý veletoč udělali organizátoři Obscene Extreme. V půlce dubna oznámili, že světově uznávanou přehlídku nejtvrdších hudebních stylů, která se na Bojišti opakuje od roku 1999 a na niž se sjíždí fanoušci i kapely ze všech světadílů, podruhé za sebou přeloží na příští rok. „V této chvíli vůbec netušíme, co bude za týden, natož v létě, takže jsme se rozhodli opět přesunout Obscene Extreme – na rok 2022,“ uvedli.

Za tři týdny bylo všechno jinak. Zkrácený festival se uskuteční v původním termínu od 16. do 19. července. Místo pěti bude trvat tři dny, s 50 kapelami místo obvyklých 70 a pouze pro dva tisíce fanoušků.



Běžně se jich každý červenec do Trutnova sjíždí na pět tisíc. „Sledujeme čísla a říkali jsme si, že léto by mohlo být dobré. Proto jsme se rozhodli, že festival nakonec uspořádáme. Děláme ho hlavně kvůli tomu, aby se ukázalo, že člověk musí dál žít,“ říká zakladatel akce Miloslav Urbanec.

„Kdybychom si před rokem řekli, že tady covid bude, tak jsme dneska někde úplně jinde. Neustále nás ale někdo přesvědčoval, že to zmizí, což je absolutní nesmysl,“ poznamenal.



Kvůli přetrvávajícím omezením a přísnému režimu na hranicích letos budou chybět kapely z Ameriky, Asie nebo Austrálie. Poměr českých a evropských skupin bude podle organizátorů půl na půl. Za normálních okolností by v tuto dobu byl program už dávno hotov, nyní se teprve rodí.

Čas na přípravu se z roku smrskl na několik týdnů. „Udělat festival za dva měsíce je šílenost. Budou tam kapely, které by se na festival asi jinak nedostaly. Přijede spousta nových českých skupin. Bude obrovský problém dát těch padesát kapel dohromady v kvalitě, na kterou jsou fanoušci Obscene Extreme zvyklí,“ poznamenává Urbanec.



Problém je hlavně při návratech muzikantů, v řadě zemí jsou stále povinné karantény. Fanoušci rozhodnutí pořadatelů kvitovali. Když začal předprodej vstupenek, kvůli obrovskému zájmu na několik hodin spadly webové stránky. „Nepočítali jsme s tím, první dny to bylo úplně neuvěřitelné,“ přiznává zakladatel Obscene Extreme.



Očekává i značnou účast zahraničních fandů. Přestože vystoupí méně kapel a nepřijedou muzikanti ze zámoří, rozpočet akce je podle něj kvůli rostoucím nákladům srovnatelný s předchozími roky. Uskuteční se se vším všudy, tedy i s úvodním Freak festivalem, jehož součástí jsou drsné soutěže v bičování, v pití slané vody na čas a v pojídání pálivých papriček.



Příští rok by se na Bojišti měla konat náhrada za zrušený festival z loňska s původně plánovaným obsazením. Vstupenky zakoupené na ročník 2020 zůstávají v platnosti. Obdobnou strategii zvolili pořadatelé jaroměřského Brutal Assaultu. Od 12. do 14. srpna se v josefovském pevnostním městě uskuteční komornější verze pod názvem Josefstadt.

Věřili jsme tomu

V ještě lepší situaci než Obscene Extreme je multižánrový Artu Kus Festival, který měl na Bojišti premiéru v roce 2019 a stal se neoficiální náhradou za slavný Open Air Music Festival.



Loni na něm vystoupili švýcarští experimentátoři The Young Gods. Čtyřdenní přehlídka má rezervován obvyklý termín od 19. do 22. srpna. V té době by venkovní akce mohlo navštívit už několik tisíc diváků.



„Stejně jako loni jsme věřili tomu, že festival budeme moci udělat. Nejsme tak velká akce, aby nám limit pěti nebo sedmi tisíc diváků nestačil. Kapely už máme domluvené, chybí nám jen poslední headliner. Čekáme, jak to dopadne, proto jsme ještě nezačali prodávat lístky,“ říká Roman Dorňák.



Program bude složen téměř výlučně z českých interpretů, zahraje kolem 30 kapel. „Pořád je problém s cestováním, a tak letos nikdo nechce jít do velké zahraniční produkce, když není jistá návštěvnost,“ doplňuje. Kromě festivalů se na Bojišti uskuteční velké koncerty kapel Kryštof a Chinaski.