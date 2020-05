Bojiště škrtá akce, spoléhá na letní kino a srpnový Artu Kus Festival

Několik plánovaných akcí včetně festivalu kávy a jazzu se neuskuteční, Bojiště přijde i o červencovou přehlídku tvrdé muziky Obscene Extreme.

Provozovatel areálu Roman Dorňák se spoléhá na letní kino a stále doufá, že srpnový Artu Kus Festival bude, třebaže bez zahraničních hvězd. „Je to škoda, pěkně se to rozbíhalo, na letošní rok jsme sehnali generálního partnera pro Bojiště,“ říká.



Kvůli vládním omezením Bojiště zrušilo první tři akce letošní sezony: pálení čarodějnic, první ročník květnové přehlídky základních uměleckých škol a také červnovou víkendovou slavnost Kafe & Jazz, která měla loni premiéru.

Před několika dny oznámili pořadatelé Obscene Extreme, že kultovní festival s převahou zahraničních kapel i návštěvníků začátkem července nebudou moci uspořádat a přesouvají ho na příští rok.

„Většina kapel zrušila turné, nebo nemohou ze svých zemí několik měsíců vycestovat. Nechceme dělat osekanou verzi, nebo verzi bez našich zahraničních fanoušků. Stejně tak nepřipadalo v úvahu festival přesunout na podzim, budeme rádi, pokud se bude moci uskutečnit příští léto,“ uvádí zakladatel přehlídky Miloslav Urbanec.

Sestava kapel ohlášených na letošní ročník podle něj zůstane příští rok z 90 procent stejná. Vstupenky zůstávají v platnosti, pouze procento fanoušků požádalo o vrácení vstupného. „Přestože v podmínkách máme, že vstupné nevracíme, chtěli jsme vyhovět těm, kteří o to požádali. Píšou mi třeba lidé, kteří nemají na nájem,“ doplňuje pořadatel.

Jako první by se v polovině května mělo na Bojišti rozjet letní kino. Vzhledem k rozlehlosti amfiteátru nebude podle Romana Dorňáka problém dodržet bezpečné rozestupy. Novinkou bude venkovní restaurace s posezením za hlavním pódiem. V areálu vznikají také místa pro grilování a menší dřevostavby jako plošiny ve stromech.

„Snažíme se, jak můžeme. Není to moc veselé. Ale tím, že provozujeme areál, máme trochu výhodu. Můžeme ho oživit menšími akcemi a nemusíme se upínat k jednomu velkému festivalu, který do budoucna samozřejmě chceme dělat. Když pojede letní kino, tak bychom letošek měli přežít,“ věří Dorňák.



Ztráty má pomoci zalepit také klubová scéna v objektu u hlavního vstupu do areálu přezdívaném „skleník“. Už loni se zde hrálo divadlo a uskutečnil se minifestival punkových kapel.

Po menších provozních úpravách se pravidelný provoz rozjede za několik týdnů. Program zatím není známý. „Některé kapely už máme naťuknuté. Od konce června bychom zde chtěli dělat menší koncerty, ve skleníku můžeme jednoduše regulovat návštěvnost. Původně jsme to chtěli rozjet na podzim, současná situace to urychlila, lidé mají po kultuře hlad a není moc na co čekat,“ upozorňuje Roman Dorňák.

Prominutí nájemného

Přežít nelehké časy nájemci pomůže i vstřícnost trutnovské radnice. Loni zastupitelé společnosti Bojiště, která za sebou tehdy měla první kompletní sezonu, schválili bezúročnou půjčku 800 tisíc korun. Nyní mu stejně jako dalším podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí, kteří mají v pronájmu městský majetek, promine část nájemného.

„Prominutí nájemného se vztahuje na celou dobu trvání nouzového stavu plus další tři měsíce, takže celkem zhruba půl roku. Současná situace zasáhne Bojiště naplno. Obdobně podpoříme také nájemce rekreačního areálu Dolce,“ uvádí trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Stále existuje naděje, že velký podnik by se na Bojišti mohl uskutečnit. V programu zůstává Artu Kus Festival, který se poprvé konal v závěru loňského srpna a stal se neoficiální náhradou za Open Air Music Festival přezdívaný východočeský Woodstock (více čtěte v článku Slavné festivaly se stěhují).

Čtyřdenní akci se 40 kapelami a workshopy navštívilo 2 500 lidí. Už teď je jasné, že letos se bude muset obejít bez zahraničních hvězd. Evropské turné zrušil australský muzikant a performer Dub FX. Otazník visí nad švýcarskými veterány industriálního rocku The Young Gods.

„Necháváme to otevřené. Uvidíme, jaká v srpnu budou omezení. Oproti velkým festivalům máme výhodu, že na prvním ročníku bylo osmdesát procent návštěvníků z Trutnova a okolí. Byli bychom moc rádi, kdybychom mohli festival aspoň v nějaké podobě udělat, protože navazovat na první ročník po dvou letech by bylo složité,“ naznačuje Dorňák.