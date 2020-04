Motorkáři rozjezdili bledule v chráněném území pod Orlickými horami

Od poloviny 18. století bývaly Benátky hojně osídlenou vsí s mlýnem, z níž však po odsunu zbyly dodneška jen ruiny.

Do zachovalé přírody míří v létě děti na tábory, teď si však zalesněné údolí s loukami nedaleko Uhřínova vyhlédli motorkáři. Když v něm v březnu rozkvetly stovky bledulí, chráněnou lokalitu rozjezdili.



„Je to problém posledních let. O místních motorkářích víme, ale když jim člověk něco řekne, za dva měsíce zase pokračují. Pak sem přijíždějí i větší skupiny, nejspíš zdaleka. Vytvářejí si vlastní trasy, jedou po cestách i mimo ně a vjíždějí i do chráněného území. Neberou ohled na kvetoucí bledule a udělají si trasu klidně v nivní louce. Nikdo s tím nic nedělá, policie nekoná a ochrana přírody je velice pasivní,“ stěžuje si lesní hospodář Jaroslav Marek, který se stará o 320 hektarů lesů obce Liberk.

Takové party čítají deset i víc účastníků. Lesní hospodář Marek zmiňuje zkušenost svého kolegy, který na silvestra v lese zastihl skupinu téměř třiceti motorek a čtyřkolek. Motorkáři se setkají třeba na benzince ve Skuhrově nad Bělou, pak vyrazí do terénu mezi okolními vesnicemi a zase mizí.

Vlastníci lesů se těsně před vyhlášením preventivní karantény v polovině března obrátili na rychnovský městský úřad a policii, zda by se tomu dala učinit přítrž zákonnou cestou.

„Do té doby jsme neměli na úřadě tušení, že v lokalitě existuje tento problém. Celá věc se ale rozjela už někdy od podzimu, možná dříve. Máme informace, že motorkáři se na Facebooku běžně svolávají na určené místo v republice a domlouvají společné vyjížďky volnou krajinou. Je jim jedno, kudy jedou a zda něco porušují. To se však děje po celé republice,“ podotýká Martina Langerová, která pracuje na oddělení životního prostředí na Městském úřadu v Rychnově nad Kněžnou.



Úředníci v době s mimořádnými opatřeními stihli navštívit Benátky alespoň jednou.

„Celé údolí kvetlo bledulemi. V údolní nivě, v lesních kopcích, přes vodní toky, všude jsou vyježděné trasy s poškozením zemního krytu a již vyjetými hlubokými kolejemi,“ popisuje úřednice.

Když se o velikonoční sobotě do oblasti vrátila a procházela mezi Benátkami a Bukovým, potkala tři perfektně vybavené jezdce na krosových motorkách, nejspíš tedy žádné kluky z vesnic, kteří se jen vyrazí na chvilku projet.

Benátky jsou chráněné kvůli modráskům

Lokalita leží mimo Chráněnou krajinnou oblast Orlické hory, ale je vyhlášena jako významný krajinný prvek „Údolí Kněžné“. Kromě toho je v části území vyhlášena přírodní památka „Uhřínov-Benátky“, která vznikla na ochranu silně ohroženého motýla modráska bahenního.



Ochranářům vadí, že motorky poškozují vodní tok i údolní nivu, působí erozi půdy, poškozují pozemky v lese i mimo les, ničí rostliny, zejména celá pole bledulí. Porušují i zákaz vjíždění na lesní cesty i mimo ně, narušují hnízdění ptáků a právě v jarním období výrazně stresují zvěř.

Správní řízení za možný přestupek v konkrétním případě však rychnovský úřad s nikým nevede, ani policie nikoho při nelegálních jízdách v terénu nechytla.

„Jsme s úřadem v součinnosti. Čekáme, zdali dojde k šetření z jejich strany. zaměříme se na to i ve výkonu služby,“ říká mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková, podle níž se policie setkává s průjezdy motorek a čtyřkolek také na hřebenech Orlických hor.

Pokuta může šplhat až ke 100 tisícům korun

Pokud by se poškození přírody podařilo pachateli prokázat, pokuty se pohybují v desítkách tisíc korun. Bledule jsou zvláště chráněným druhem rostliny v kategorii ohrožený druh, navíc se škodlivý zásah týkal významného krajinného prvku, takže fyzická osoba by musela zaplatit podle zákona o ochraně přírody a krajiny pokutu do výše 20 tisíc korun.

Kdyby odborníci shledali, že došlo k závažnému poškození významného krajinného prvku nebo někdo vykonával ve zvláště chráněném území zakázanou činnost, pak by se pokuta šplhala až do 100 tisíc korun.

Úředníci tak alespoň před podobnými jízdami varovali na facebookovém profilu Žijeme Rychnovskem, kde případ poničených Benátek před necelým týdnem zveřejnili.

Část diskutujích se zastávala přírody, ale ozvali se i dotčení milovníci motorek, podle nichž mnohem horší škody působí těžká technika při lesní těžbě. „Co se divíte? Tratě (pro motokros) se zavírají, a když už je nějaká otevřená, tak omezují provoz, protože se práší a tak dále,“ zastával se motorkářů na sociálních sítích Zdeněk Pavlis.

Členové Mysliveckého sdružení Liberk - Hláska ještě před koronavirovou krizí neoficiálně oslovili i hradeckého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD), který jim přislíbil pomoc. Úředníci životního prostředí ted čekají, až skončí karanténa. Pak si s dalšími lidmi a úřady chtějí vyjasnit, jak by se dalo proti jezdcům v terénu postupovat.