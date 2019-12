Autoprůmysl přináší do kraje prosperitu, firmám ale nastává těžké období

Firmy z oboru automotive, kterých je v kraji požehnaně, se snaží o modernizaci a optimalizaci výrobních procesů. Také však netrpělivě čekají na další vývoj situace na světových trzích, zejména v Německu.



„Autoprůmysl je zásadní veličina, která bude ovlivňovat situaci v celém kraji. Může potenciálně představovat výrazné riziko. Je jasné, že firmy nebudou úplně ochotné sdělovat výhledy do budoucna ani informace, které o situaci mají. Nicméně vidíme vývoj v Evropě a ve světě i obrovský otazník týkající se elektromobility,“ říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

Podle něj je kondice firem v autoprůmyslu dobrá a v příštím půlroce až roce se nepředpokládají zásadní výkyvy. „Otázkou je, jaké informace jsou automobilky ochotné poskytnout. Navíc je tam tolik různých vlivů, že se situace může poměrně rychle změnit,“ podotkl Horák.

Naději, že příznivý trend bude pokračovat, však rozhodně nesdílí například místopředseda Asociace exportérů a předseda představenstva společnosti Atas elektromotory Náchod Otto Daněk.

Stačí se zeptat na výhled do příštího roku. „Nebude to žádná hitparáda. Byť vláda tvrdí, že žádná krize neexistuje a že dochází jen ke zpomalení růstu, já to tak nevidím. Myslím si, že krize přijde a bude to krize, která přijde z Německa. Za jak dlouho to bude? Řeknu vám dokonce, že už je tady,“ tvrdí šéf úspěšné firmy.

Obavy z odchodu firem na levnější trhy nemá: „To zatím nepředpokládám, vidím jiné problémy. Jednak očekávám, že jakmile si americký prezident Trump vyřídí své záležitosti s Čínou, vrhne se na Evropskou unii, potažmo na autoprůmysl a cla. Druhým výrazně negativním bodem bude příprava přechodu na elektromobilitu. Ta automobilový průmysl velmi ovlivní a přitom nepřinese žádný pozitivní ekologický efekt, spíš naopak.“

To však podle podnikatele Daňka zdaleka není všechno. „Téměř 80 procent zdrojů lithia a výroby baterií je v Číně. Čína tak bude mít velmi významný regulační prostředek a vliv na ceny elektromobilů. Čína také vynechala vývoj motorů na fosilní paliva a už řadu let se zabývá vývojem elektromotorů. Má tak velký náskok proti ostatnímu světu,“ namítá Daněk.

„Nejlevnější elektromobily vyráběné v Česku se cenou pohybují okolo 420 tisíc korun. Za takové peníze jde s nadsázkou o nákupní tašky. Taková auta mají deklarovaný dojezd 380 kilometrů, ale nikdo již nezmiňuje, že se u toho nesmí pouštět klimatizace nebo topit, jet rychleji než 90 kilometrů za hodinu a podobně. Celkově bude elektromobilita horší a mnohem dražší než provoz klasických automobilů,“ varuje Daněk.

Kam se autoprůmysl posune v budoucnu, nikdo neví

Lidé v kraji pracující v automobilovém průmyslu se prý zatím o práci bát nemusejí. Do budoucna bude klíčové, jak se budou firmy situaci přizpůsobovat a jak se jim podaří reagovat na změny, které se dnes jen těžko předpovídají.

„Záleží na tom, jestli se zejména Škodovce, která je pro nás zásadní, podaří udržet v čele pelotonu, pokud jde o vývoj nových technologií. To dnes nikdo nedokáže odhadnout. V každém případě platí, že pokud se firmám v autoprůmyslu povede zachytit vývoj, nárůst nezaměstnanosti by nemusel být výrazný. Naopak, pokud se to nepodaří, případně přijde nějaký propad, který dnes nepřipouštějí, tak se to na nezaměstnanosti projeví velmi výrazně,“ říká ředitel pracovního úřadu Horák.

Naznačuje i řešení budoucích změn: „Ve střednědobé budoucnosti nastane změn hned několik a je otázka jejich kombinace, jaký budou mít efekt. Máme tady průmysl 4.0, tedy nástup nových technologií bez ohledu na konkrétní obory, další věcí je demografický vývoj, stárnutí populace, otázka potřeby pomáhajících profesí. Netroufnu si odhadnout, jak bude trh práce vypadat třeba za pět let. Pokud někdo říká, že to ví, vymýšlí si.“

Obranou bude změna výroby

„O průmyslu 4.0 všichni mluví, ale nikdo o tom pořádně nic neví. Je to dobrá věc, ale týká se hlavně velkých firem, protože představuje obrovské investiční požadavky. Návratnost, zejména pokud se nevyrábějí velké série, je velmi dlouhá, ceny robotů spolu se softwarem jsou drahé. Průmysl 4.0 nás nezachrání. Zachránilo by nás jedině to, kdyby poslanci, ať už v Bruselu, nebo u nás, než přijmou opatření, která mohou být likvidační, začali více komunikovat s odborníky,“ upozorňuje Daněk.

Zamýšlí se nad možnostmi, jak by se měly přizpůsobit novinkám firmy navázané na autoprůmysl: „Jedinou obranu pro ně představuje změna výroby směrem k tomu, co budou potřebovat výrobci elektromobilů. Hroby těch, kteří se nepřizpůsobí, budou vroubit cesty, kudy se bude ubírat průmysl.“

Z automobilek by se lidé mohli vrátit ke svým oborům

Na špatné časy se již připravují velké německé automobilky. Propouštění se dotkne i jejich dodavatelů.

„Je zřejmé, že tato situace dopadne na jednotlivé firmy různě. V souladu s celkovým ekonomickým zpomalením očekáváme u dodavatelů automobilového průmyslu v letošním roce pokles v řádu jednotek procent a obdobně v tom následujícím,“ míní výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Závislost Královéhradeckého kraje na automobilovém průmyslu je spojena zejména se závody Škoda Auto v Kvasinách a ve Vrchlabí. Pokud by těmto významným zaměstnavatelům klesl vlivem nižší poptávky objem výroby, bilanci nezaměstnanosti by to mohlo zle poznamenat.

Na druhou stranu by případné potíže automobilového průmyslu mohly přinést i pozitivní efekty. Lukrativní odvětví totiž láká pracovníky ze zcela jiných oborů. Třeba v Orlických horách proto zejména v zimní sezoně chybějí pracovníci v ubytovacích zařízeních a v cestovním ruchu obecně.

„Pokud by ve výrobě aut došlo k útlumu, mohlo by to jiným zaměstnavatelům paradoxně pomoci a situace by se mohla normalizovat. Zejména na Rychnovsku pracují v autoprůmyslu lidé z odlišných profesí a ti v nich teď samozřejmě chybějí,“ uzavírá Horák.

Automobilka v Kvasinách na jaře 2019 začala digitalizovat výrobu

