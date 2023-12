Nevyhneme se ani náhodou. Testovací jízda na Šerlich potvrdila nutnost výhyben

Královéhradecký kraj zorganizoval test za účasti silničářů i dopravce, aby ukázal, že autobusy se díky novým vyhýbacím plochám bezpečně vyhnou s protijedoucími auty.

„V tuto chvíli se dokončuje realizace 21 výhyben a v dalších sedmi místech došlo k úpravám svodidel, ať už ke zkrácení nebo například odsazení od vozovky dále,“ řekl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Při testovací jízdě se autobus s osobními vozy bez potíží minul, když však dorazil k mostu přes horskou bystřinu, narazil na dvojici kamionů, která sjížděla z hřebene. Jeden musel najet do protisměru do výhybny, druhý pak čekal, až se do další odstavné plochy přesune autobus.

„V tu chvíli už jsem věděl, že budou problémy, že budeme couvat. Se dvěma náklaďáky se bohužel v tomhle místě nevyhneme ani náhodou,“ komentoval řidič autobusu Lukáš Vodička, podle kterého mají autobusy potíže se v některých zatáčkách vyhnout i s osobními vozy.

„Autobus tam zabere celou šířku komunikace. Je proto nezbytné, aby řidiči jedoucí shora dali autobusům přednost,“ upozornil při testu ředitel osobní dopravy společnosti Audis bus Milan Kovář. Někteří řidiči autobusů proto mají z jízd v horském úseku obavy.

„Řidiči se bojí hlavně ráno, když je silnice třeba ještě neprohrnutá a je tam deset centimetrů sněhu. Pokud autobus zastaví, do kopce už se často ani nerozjede,“ řekl Vodička.

Vzájemná ohleduplnost

Setkání s kamiony nebylo nahrané. Když k podobné situaci dojde, musejí řidiči spoléhat na vzájemnou ohleduplnost. Při testu došlo k setkání naštěstí v místě, kde jsou hned dvě velké výhybny. Pokud by to bylo o pár desítek metrů dál, byla by situace komplikovanější.

„Bylo to jedno z míst, kde jsme nechali odstranit svodidla. Zarážečka je zaráží zhruba o dva metry dál od vozovky, aby tam vznikla plocha pro vyhnutí,“ popsal lokalitu technicko-obchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Kraj už připravuje osazení dopravních značek, které mají na přednost stoupajících vozidel upozorňovat. Jen o minulém víkendu v úseku uvízl kamion a havarovaly dva linkové autobusy, kterým auta sjíždějící z kopce nedala přednost.

Sypači díky aplikaci počkají

Podle kraje jde o horskou silnici, a řidiči tak musejí ztížené podmínky předpokládat. Dopravci se už po minulém testu, kdy se na silnici potkal autobus se sypačem, dohodli na koordinaci se zimní údržbou.

„Údržba silnic má k dispozici naši aplikaci, která zobrazuje aktuální polohu linkových autobusů, a je to domluvené tak, že řidiči sypačů, když vidí, že v tom úseku jede autobus, počkají na jeho průjezd a pak teprve do toho úseku najíždějí,“ vysvětlil Milan Kovář.

Zpevnění krajnic a vybudování výhyben navýší cenu rekonstrukce o 1,7 milionu na 85 milionů korun. Silničáři stále zvažují, jak bezpečnost horské cesty ještě zvýšit. Nejkritičtější je situace ve dvou zatáčkách, kde není vidět do protisměru. Tam by mohly přibýt například elektronické značky upozorňující na protijedoucí vozidla.