Stížnosti na střelnici v Hradci neustávají, ve hře je mohutný val

Původcem hluku je armádní střelnice, na které často trénují i olympijští brokaři. Plány na stěhování mimo Hradec, o kterých minulé vedení města jednalo s ministerstvem obrany, vzaly za své. Příliš nepomohlo ani přiškrcení střelby na tři dny v týdnu. Stížnosti pršely dál.

A tak je nyní na stole další návrh. Práskání po širokém okolí by mohl zastavit mohutný val. Vysoký by měl být stejně jako vzrostlé stromy kolem střelnice, další vegetace by rostla přímo na něm. Bariéra by měla být z minimálně 20 tisíc tun zeminy a chránit před hlukem má Malšovu Lhotu i Malšovice.

„Střelnice je téma, které Hradcem rezonuje docela dlouho. Zahájili jsme jednání s ministerstvem obrany a nedávno i se zástupci Dukly, která ji provozuje. Výsledkem je zadání hlukové studie, která nám řekne, jak to vypadá. Na těchto podkladech by se měl navrhnout protihlukový val. Byla to jedna z priorit celé koalice a jsem rád, že ji plníme,“ řekl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí a navíc zastupitel určený pro pořízení územního plánu Adam Záruba (Změna a Zelení).

Podle něj by studie měla být hotova ještě letos a val by se mohl začít stavět ještě v tomto volebním období, tedy do roku 2026.

Místní si nezvykli

Před šesti lety si hlukovou studii objednalo i ministerstvo obrany. Výsledkem byl vymezený prostor a blokace území pro další rozvoj a veškerou výstavbu.

„Rozsah byl stanoven v souladu s hlukovou studií,“ konstatoval Jiří Caletka z tiskového oddělení resortu obrany.

„Bydlíme tu už osm let, ale stále jsme si nezvykli. Je to, jako by vám někdo pod okny vší silou na bidle klepal koberec. Jen s tím rozdílem, že brokovnice se neunaví a ten rámus trvá i několik hodin. Sám jsem napsal už dvě stížnosti. Prý se nyní může střílet jen třikrát týdně, ale i to je příliš. Už jsme mluvili i o stěhování,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z obyvatel Malšovy Lhoty.

A Petr Nováček z Malšovic, který bydlí od střelnice vzdušnou čarou kilometr, dodal: „Bezpečně poznám, když tu trénují střelci na trap nebo skeet. To jsou vždy dva výstřely těsně za sebou, poté deset vteřin klid a pak další dva. A tak je to stále dokola.“

Stop pro výstavbu trvá

Odhlučnění malšovické střelnice je výslovně jedním z bodů programového prohlášení koalice. Radnici s tím pomůže společnost městské lesy.

„Ta obhospodařuje pozemky a je schopná dodat i materiál na val, bude to kolem 20 tisíc tun zeminy. Budeme muset vymyslet i způsob, jak se to bude navážet, aby provoz co nejméně zatěžoval místní. Střelnice totiž není umístěná ideálně,“ upozornil Záruba.

Rozsáhlé hlukové pásmo znamená stop pro budoucí rozvoj a možnou výstavbu na louce mezi Malšovou Lhotou a Malšovicemi. Přitom v lokalitě mají půdu či nemovitost stovky vlastníků, kteří už pohrozili, že budou žádat náhradu škody.

Avšak Adam Záruba připomíná: „Stavba valu s tím nemá souvislost. Nový územní plán je ve fázi dopracování návrhu, bude se vycházet z návrhu z roku 2016. Abychom ještě víc nezdrželi přípravu, nepřipadá v úvahu, že bychom do toho území zařazovali nějaké nové zastavitelné plochy. Stavba na louce není v souladu se současným územním plánem ani s návrhem z roku 2016.“

Vojenská střelnice (červená značka) a soukromé plochy, kde vlastníci chtějí stavět (modrá značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Už před lety vznikla studie, která v území počítala s výstavbou 90 domů i malým parkem. Loni se stvrdil oboustranný kompromis mezi městem a ministerstvem: radnice bude respektovat zájmy střelnice a resort obrany zase návrh územního plánu. Znamená to výstavbu jen za určitých podmínek.

„Podmínky musí být pro celé území jednotné a s jasnou deklarací, jaké ministerstvo obrany nebo město udělají opatření, aby se hluk snížil na přijatelnou míru. Mimochodem taková povinnost je i v kolaudačních podmínkách střelnice. Všichni zastupitelé dlouhodobě vědí, že hluk ze střelnice je nezákonný, protože vysoce překračuje limity. Když se samo město vyjadřovalo ke kolaudaci střelnice v roce 2006, hlavní podmínkou schválení provozu bylo dodržování hlukových limitů,“ zdůraznil Roman Dunda, zástupce vlastníků zdejších pozemků.

„Připadá mi absurdní, že když je vedle obytné zástavby nezákonný zdroj hluku, město se s původcem hluku dohodne, že se v Malšovicích raději nebude dál stavět, než aby došlo ke snížení nadměrného hluku,“ dodal.