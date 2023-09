Dosud nedokončený stadion má Hradec převzít koncem září, může dojít na pokuty

Stínová vláda se rozpustile fotila na trávě Když na samém konci prázdnin do Hradce Králové přijela na setkání s představiteli kraje a některými starosty stínová vláda hnutí ANO, opoziční delegace se stavila i na čerstvě otevřeném stadionu. Alena Schillerová s Klárou Dostálovou se nechaly vleže rozpustile fotit na fotbalovém trávníku a všichni se ujistili, že právě ANO pomohlo v nerozhodném zastupitelstvu stavbu prosadit. Poměrně nevinná delegace spustila velmi ostrou diskusi politických rivalů a obrovskou lavinu příspěvků na sociální síti X. Návštěva na stadionu podráždila i náměstka hradecké primátorky Lukáše Řádka (TOP 09): „Zjistil jsem to až v okamžiku, kdy tam delegace byla. Nesouhlasím s tou návštěvou, ale chápu, že se všemi demokraticky zvolenými subjekty se má jednat. Možná by z toho byl skandál, kdybychom je tam nepustili, byť já bych ten skandál vnímal pozitivně. Ale přijeli víceméně na pozvání kraje.“ Jako jeden z prvních reagoval i někdejší hradecký primátor a současný ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Snaha přihřát si svou politickou polívčičku na otevření stadionu je sice dost trapná, ale pochopitelná. Setkání hejtmana za ODS s kompletní stínovou vládou ANO je pak neméně trapné, ale navíc i velmi obtížně pochopitelné. Nebo nám tím snad Martin Červíček posílá nějaký vzkaz?“ ptá se Dvořák. Tento příspěvek rozohnil poslance a hradeckého zastupitele Jiřího Maška (ANO). „V Hradci jsme se x let koukali na rozkládající se stadion. Za vedení radnice ODS a ANO se konečně začalo konat a, světe, div se, stadion stojí a je krásný. Vy jste pro to neudělal nic! Nulu! Tak bych si vyprošoval tyhle svazácké řeči rozdělující společnost, že si někdo přihřívá polívčičku, či že ten či onen nemůže s tím či oním mluvit! To, že se po volbách vám spřátelená uskupení náhodou objevila u otevření stadionu, je logické, když dnes vedou město, ale opravdu to vaše zásluha není,“ pustil se do Dvořáka lékař Mašek. Rozpustilé trávníkové fotky Schillerové a Dostálové na sociální síti X řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) vyvolaly reakci mnoha desítek lidí. „A vám to znesvěcení trávníku jako nevadí?“ reagoval nejprve Novotný. „Konečně to dává smysl – Hradečtí votroci jsou otroci hnutí ANO,“ napsal Král Artuš.