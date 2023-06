Aby byla aréna multifunkční, Hradec bude muset přidat ještě 120 milionů

V jakém je stadion stavu a co zbývá dodělat ke zprovoznění? Kdy bude zkolaudován? Kdo jej bude provozovat a v jakém stavu jsou námluvy mezi radnicí a případným strategickým partnerem klubu? Bude opravdu multifunkční, anebo jen jednoúčelový? MF DNES se pokusí zodpovědět nejen tyto otázky.

Nejprve čísla, která jsou známá, přestože jen krátký čas. Fotbalový klub FC Hradec na svých internetových stránkách zveřejnil ceník vstupného. Pochopitelně citelně podražil.

Permanentka platící pro „domácí“ zápasy Hradce v mladoboleslavském azylu stála 1 490 korun. Nyní už nejlevnější sezonní hradecká vstupenka vyjde na 2 400 korun, v druhé kategorii už rovné tři a v té nejvyšší 3 800 korun. Jednotlivé vstupné na nejatraktivnější soupeře – Spartu, Slavii, Plzeň, Bohemians a Pardubice – má v předprodeji stát od 330 do 450 korun, na ostatní zápasy pak od 200 do 290 korun.

Pár dnů jsou jisté i sumy za pojištění stadionu a nájemné, jež bude platit nový provozovatel. Makléř městu doporučil pojišťovací balíček za 2,5 milionu korun ročně, za nájemné na stejně dlouhou dobu má město inkasovat 8,5 milionu korun. Aréna prozatím vyšla na 763 milionů včetně daně.

Hustý trávník a hotový ovál

Bohužel je jisté ještě jedno číslo, či spíš datum. Kolaudace stadionu, která měla být podle dohody komplet do konce června, bude mít zpoždění nejspíš celý měsíc. Přestože stavba finišuje, konsorcium firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont potřebuje čas do konce července.

Alespoň zvenku je však téměř vše připravené: trávník, který stavební firma zasela 3. června, už je hustý. Na svém místě jsou také šedo-bílo-černé sedačky a kolem lízátek už vede 600metrový temně rudý ovál.

Komplet jsou parkovací místa uvnitř areálu, před několika dny firma položila nový povrch na silnici podél Orlice a nyní se pracuje na vjezdech. V budoucnu se dokonce počítá i podchodem spojujícím sportoviště s parkovištěm u koupaliště Flošna.

Na stadionu se denně pohybuje na 200 pracovníků. Uvnitř se maluje, obkládá, osazují se dveře a pokládají koberce. Venku dělníci v posledních dnech montovali okrasný lem střechy, pokládali dlažbu, montovalo se i osvětlení.

„Řešíme termíny kolaudací, konkrétní termín proto nyní nedokážeme stanovit,“ řekla mluvčí Strabagu Edita Novotná. Podle ní stavba jede bez přestávky: „Práce na stadionu nyní běží naplno sedm dní v týdnu, dělají se všechny druhy dokončovacích prací v interiérech i exteriérech.“

Nepodkročitelné termíny

Město se zprávu o zpoždění dozvědělo až v červnu a primátorka Pavlína Springerová (HDK) vyslovila dvě zcela zásadní podmínky: první domácí zápas se odehraje 5. srpna a slavnostní otevření bude 3. září. „To jsou absolutně nepodkročitelné termíny,“ zdůraznila.

Se zdržením kolaudace souvisejí sankce za prodlení. Za prvních 13 dnů zpoždění by konsorcium mělo platit 113 600 korun denně, od každého dalšího dne pak dokonce již 284 tisíc korun. Je jasné, že obě strany se sejdou u vyjednávacího stolu a vyloží karty.

„Město je vázáno pevnou smlouvou, takže budeme mít jednání s firmami, abychom si vyjasnili definované podmínky a pobavili se o tom, jakým způsobem dál postupovat. Neexistuje varianta, že bychom nepostupovali jinak, než je ve smlouvě, takže se budeme bavit o plnění,“ uvedla primátorka.

Někteří členové vedení města se domnívají, že firmy mohou místo finanční sankce nabídnout například vybavení skyboxů anebo VIP prostor.

Provozovatelem bude dva roky FC Hradec

Roční nájemné ve výši 8,5 milionu korun bude městu platit provozovatel stadionu. V předběžných tržních konzultacích se přihlásil jediný zájemce: nepřekvapivě městský fotbalový klub FC Hradec Králové, který provozoval původní lízátka.

„S FC Hradec je podepsána smlouva o smlouvě budoucí, protože stadion stále ještě nemáme převzatý v majetku města a nemáme co pronajímat. Musíme počkat na kolaudaci,“ sdělil náměstek primátorky pro majetek města Pavel Vrbický (Piráti). FC Hradec dostane sportoviště do své správy na dva roky.

„Počítáme s tím, že ty dva roky budou pilotní, ověřovací a vše si bude sedat. Provoz bude mít do velké míry pod dohledem město, protože provozovatelem bude FC Hradec, nad kterým bude mít město ať již stoprocentní, nebo méněprocentní dohled. Považuji to za optimální a rozjížděcí model. Ale samozřejmě dál platí, že hledáme strategického partnera a do budoucna i provozovatele,“ upozornila Pavlína Springerová.

Hledání partnera pokračuje

Město coby stoprocentní vlastník klubu s přestávkami hledá partnera pro majetkový vstup do klubu už od roku 2005, kdy odešel tehdejší vlastník Jan Voda. Klub se ocitl bez peněz, neměl ani na výplaty hráčů a zachránilo jej až město.

Zatím poslední seriózní jednání o prodeji podílu se odehrálo již v roce 2017. O vstup do městské společnosti se tehdy ucházeli bývalý reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou, zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli.

Minulé vedení Hradce před rokem zmínilo, že hodlá vypsat soutěž na prodej klubu, znalci odhadli jeho cenu na částku 25,2 milionu korun, ale snaha o vypsání tendru vyzněla naprázdno. Současná vláda města hledá poradenskou společnost, která mu při výběru nového partnera zajistí právní a ekonomický servis. Primátorka je přesvědčená, že oficiální vyjednávání se zájemci začnou naplno v září.

„Zatím máme neformální jednání. Mohu říct, že náš klub bude mít nějaké nevěsty anebo ženichy. Už registrujeme nějaké neoficiální kontakty. Nebudu konkrétní, ale určitě platí, že se mohou hlásit i bývalí uchazeči,“ doplnila Springerová.

120 milionů na multifunkce

V uplynulých dnech se nejvíc řešil vzhled stadionu. Kritika se valila hlavně na příliš průhledné opláštění, které neodpovídá představeným vizualizacím. Město přiznalo, že finální volba tahokovu je kompromisem.

„Muselo se vybírat z těch tahokovů, které byly loni na jaře v Evropě reálně dostupné, jejichž parametry odpovídaly zadávacím podmínkám a současně nepřinesou investorovi další vícenáklady v řádu možná až desítek milionů korun,“ konstatoval architekt Tomáš Vymetálek.

Až bude radnice hotovou arénu přebírat, chybět s jistotou budou i další doplňky známé z vizualizací. Dokončený nebude venkovní amfiteátr, vybavení tělocvičen, běžecký tunel a další dodělávky. Scházet zatím budou i dodatečně zařazené výdaje – tepelná čerpadla a fotovoltaické panely, aby se aréna nestala obří černou dírou na astronomické energetické výdaje.

V budoucnu se počítá také s parkovacím domem pro kola, s opatřeními pro recyklaci odpadů i s podchodem. Proměna fotbalového stadionu na multifunkční arénu vyjde zhruba na 120 milionů korun, z toho rovných sto milionů v následujících třech letech poskytne hejtmanství.

„Počítám s tím, že během dvou let se podaří realizace většiny aktivit, které máme naplánované v dotačním balíčku,“ řekla primátorka.