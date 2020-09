Nové apartmány dobývají i podhůří Krkonoš, ve Vrchlabí jdou na dračku

Zatímco v krkonošských střediscích budování nových apartmánových komplexů spíš doznívá, aktivita investorů se přesouvá do podhůří.

Aktuálním centrem apartmánové výstavby se stalo Vrchlabí, kde vzniká nebo se připravuje několik velkých projektů s desítkami bytů pro rekreační bydlení. V nedalekých Mladých Bukách chce investor vystavět satelitní městečko s dvaceti domy a hotelovým komplexem na zelené louce, záměr však narazil na odpor místních.

Velmi aktivní je vrchlabská stavební a developerská společnost Stas, která mimo jiné postavila novou Petrovu boudu nad Špindlerovým Mlýnem. V závěru loňského roku také dokončila apartmánový dům Slunečná louka s dvacítkou bytů v Černém Dole kousek od tamního skiareálu.

Rezidenční domy ve Vrchlabí

Na okraji Vrchlabí v části Harta staví i novou obytnou zónu se 14 rezidenčními domy. A konečně na druhém konci krkonošského města, pod přibližovací lanovkou skiareálu Herlíkovice – Bubákov a deset kilometrů od sjezdovek ve Špindlerově Mlýně, dokončuje projekt Rotterovka.

Název odkazuje k postavě významného vrchlabského továrníka a zakladatele turistických nocleháren Quido Rottera, který v této části města vlastnil prosperující přádelnu. Za bývalého režimu zde byl areál sportovních staveb s dílnami a sklady.

Ve čtyřpodlažním domě bude 22 bytů, největší mají rozlohu přes 70 metrů čtverečních. Stavebně je objekt téměř hotový, v říjnu se do Rotterovky začnou stěhovat noví majitelé.

„Nejsou to jen apartmány, ale i byty pro trvalé bydlení. Chtěli jsme využít lokalitu, která se nachází v centru sjezdového i běžeckého lyžování,“ poukazuje na blízkost herlíkovických sjezdovek ředitel firmy Stas Bedřich Hanousek.

„Kdybychom takový projekt chtěli realizovat ve Špindlerově Mlýně, bylo by to za úplně jiných podmínek. Příprava by byla mnohem nákladnější,“ podotýká dále. Čtvereční metr se v Rotterovce prodával za zhruba 70 tisíc korun, ve Špindlerově Mlýně je u nových apartmánů cena i více než dvojnásobná.

Všechny byty už jsou podle Hanouska prodané. Na trh šly před rokem a rozprodaly se během pouhých šesti měsíců.

Dřív autoservis, teď dům plný apartmánů

Nedaleko odsud se realizuje další velký apartmánový projekt. Brněnská firma All Inclusive Development před křižovatkou, kde se odbočuje na Špindlerův Mlýn, staví polyfunkční dům Ski & Mt. bike Apartments se čtyřiceti apartmány, 18 ateliéry, recepcí a komerční částí k pronájmu.

Dříve zde fungoval autoservis, v poslední době byl areál nevyužitý. Stavaři dokončují vnitřní povrchy, terénní úpravy a parkoviště. Kolaudaci investor plánuje na prosinec.

Developera do Vrchlabí přilákala výhodná poloha i skutečnost, že apartmány zde prodá snadněji než ve velkých střediscích.

„Ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou nebo na Černé hoře jsou ceny vyšponované na maximum a v podstatě odpovídají historickém centru Prahy. Naším cílem bylo poskytnout ideální poměr cena/výkon. Tedy apartmány na dostupném místě 800 metrů od svahů v Herlíkovicích a v dojezdové vzdálenosti od všech velkých středisek. Cena je na úrovni dvou třetin, někdy i poloviny toho, za kolik se prodávají v těchto střediscích,“ vysvětluje projektová manažerka brněnské firmy Renáta Odstrčilová.

Navzdory nejistotě a ochlazení ekonomiky, které vyvolala koronavirová krize, se apartmány prodávají velmi dobře. Cena za čtvereční metr se v závislosti na velikosti apartmánu pohybuje zhruba od 90 do 110 tisíc korun. Podle manažerky zájem během krize naopak překvapivě vzrostl.

„Krize kolem koronaviru naopak posílila zájem lidí o investice v České republice a zejména do cestovního ruchu a chalupaření,“ tvrdí Odstrčilová. Polovina z apartmánů už je prodána, každý týden získá nového majitele jeden až dva byty.

Apartmány? Lepší než chátrání

Rotterovka a Ski & Mt. bike Apartments jsou pro Vrchlabí největšími projekty od stavby rezidence Pivovar nedaleko centra, kterou od krachující developerské firmy Orco převzala trutnovská společnost BAK a v roce 2013 stavbu 78 nových bytů s terasami a balkony dokončila.

Přestože apartmánové domy často čelí kritice a pro města neznamenají příliš velký přínos, podle vrchlabského místostarosty Michala Vávry (nestraník, Zvon) jsou lepším řešením, než kdyby zastavěné lokality chátraly.

„Pokud místo už léta nemá užitek a pustne, je lepší, když se tam realizuje něco, co přeci jen užitečné je. Samozřejmě by pro město mělo větší smysl, kdyby tam vznikl například hotel nebo výrobní podnik, který přinese více pracovních míst,“ říká.

Ve fázi příprav je několik dalších vrchlabských projektů. Pražská firma RN Development plánuje na místě bývalé továrny Mileta u rybníku Kačák na okraji města vybudovat čtyři domy s 56 luxusními byty a podzemními garážemi. Společnost už má kladné územní rozhodnutí a do dvou let chce bytové domy postavit. Se stejným počtem bytů počítá projekt Riverside ve dvou objektech na březích Labe blízko vrchlabského centra.

Že se investoři z krkonošských center přesouvají do podhůří, potvrzuje také záměr pražské firmy J & S vybudovat na loukách v Mladých Bukách - 15 kilometrů od Pece pod Sněžkou - obytnou zónu s více než dvěma desítkami rodinných domů a hotelovým komplexem s kapacitou do stovky lůžek.

Investor chce zastavět 80 tisíc čtverečních metrů luk v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Proti je obec i usedlíci, podle nich dojde k narušení krajinného rázu a ke znehodnocení celé lokality. Bojují za to, aby radnice vyjmula pozemky ze zastavitelného území. Petici v papírové i elektronické podobě podepsaly stovky lidí.