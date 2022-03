Azyl našli v hotelu v Adršpachu. Syna do války nepustím, říká Ukrajinka

Žena je sice šťastná, že se jí i s nejbližšími podařilo prchnout před boji z milionového Dnipra (dříve Dněpropetrovsk) v centrální Ukrajině, jenže část příbuzných tam stále zůstává. Co bude dál, netuší.

Čtyřčlenná rodina teď po několikadenní cestě našla zázemí v hotelu Adršpach Garni. Manžel právník, původem Bulhar, mohl ze země odejít, protože se na něj branná povinnost nevztahuje. Je tu i osmiletá dcerka a šestnáctiletý syn, který by se však nejraději otočil a jel nazpět.

„Synovi kamarádi se už zapsali do domobrany. Jemu bude v březnu šestnáct, chtěl by se vrátit. Já ho chápu, když říká: Mami, to je moje vlast. Ale jsem matka. Domobrana ani takto mladé ještě nebere. Jak by mohl pomoci? Neprošel žádnou přípravou, nemá ponětí o válce, o zbraních. Je moc mladý, měl by ještě žít,“ říká vážně osmatřicetiletá Maryna Kurtasheva.

V telefonu ukazuje čerstvé fotky od svého bratra, který si už podobně jako další Ukrajinci nakoupil množství piva, vylil ho a vyrábí improvizované zápalné lahve známé jako Molotovovy koktejly.

Kdy jste se rozhodli odejít?

Začalo to 24. února, slyšeli jsme ve čtyři nebo v pět hodin ráno bomby, jak dopadaly na letiště v Dnipru a pak také na vojenský raketový závod. Dívala jsem se na internet a televizi, to už ostřelování postoupilo k Charkovu, už byli asi 250 kilometrů od nás, ostřelovali nemocnice, obytné domy, školky, kostely, rodinné domky, všechno, stejně tak i v Kyjevě. Proto jsme se snažili rychle odjet. Sbalili jsme se a už po obědě odjeli autem. Dva dny trvalo dojet k hranici, dva dny jsme tam stáli. Vzpomněla jsem si na spolužačku, která je už čtyři roky v Praze. Hned jak jsme přejeli hranice, zavolala jsem jí a ona mi pak zprostředkovala kontakt na dobrovolnici, která nás nasměrovala do Adršpachu.

Obáváte se o další vývoj na Ukrajině?

V centrální Ukrajině je nahromaděné obrovské množství strategických objektů, ruská vojska se už blíží k městu Energodar s atomovou elektrárnou v Záporožské oblasti (rozhovor vznikl ve čtvrtek, v noci na pátek Rusové elektrárnu po ostřelování obsadili, pozn. red.). V Černobylu vybuchl v roce 1986 jeden ze čtyř reaktorů a ten stále zůstává pod sarkofágem, ale v Energodaru je šest jaderných bloků a ruské vojsko je už tam, lidé brání elektrárnu před tanky. Když zničí elektrárnu, polovině světa hrozí zničení. Ani není třeba stisknout jaderné tlačítko, kterým Putin straší, a nebude Evropa, Turecko, ale ani Rusko. Rusům už nebude třeba střílet nebo zabírat území. Může to být větší tragédie než ta černobylská.

Jak se cítíte?

Je to strašný sen, nekonečný. Ráno i večer jsme zvyklí umýt se vodou, teď se ráno umýváš slzami a večer znovu. Mně jde o děti. A čeho bych se měla bát? Na Ukrajině se lidé bojí, v Rusku se bojí. Já jsem měla možnost odjet a sláva bohu, že jsem ji měla. Děti jsou přece nevinné. Tam hrozí rozsáhlá tragédie, nejen ekologická. V Záporoží teď lidé dostávají varování, ať se připraví na chemické útoky.

Čekali jste útok?

Ano, čekali, konflikt u nás trval už několik let od Donbasu v roce 2014 (kdy vznikly samozvané republiky, pozn. red.). Ale nepřipravovali nás na to, že bude nutné se ukrývat, bránit. Poblíž nás nebyl ani žádný kryt. Ani v našem domku jsme si žádný nevybudovali. Naše děti měly vše. Pořídili jsme bazén a dětské hřiště, upravovali zahradu, stavěli verandu, ale se sklepem jako krytem jsme nepočítali.

Čím jste se živila?

Měla jsem vlastní internetový e-shop a obchodovala se zbožím z Číny, to už je asi pryč.

Jak vás tady přijali?

Nemám slov, po takové dálce jsme tu našli upřímnou pohostinnost. Mám z toho až husí kůži, takový soucit od těchto lidí, to je energie, která nám hodně pomáhá.

Jak dlouho tu zůstanete?

Až budeme mít kam se vrátit, odjedeme. Nechali jsme tam dům, dvě auta. Pětašedesátiletá máma zůstala, ta chce také bránit zemi, dva bratři, rodina. Jsme v kontaktu. Ukrajina teď naštěstí není sama, už cítíme tu energii, jak se za nás postavil celý svět. S vaší pomocí vše dobře dopadne. Z Ruska slyšíme, že jsme fašisti a že Evropa je teď taky fašistická. Ale Rusové přišli k nám a nikdo je nečekal. Můj bratr bojoval v letech 2014 a 2015 na Donbasu v ATO (antiteroristická operace spuštěná kyjevskou vládou vůči separatistům, pozn. red.). Také tehdy, když tam přímo byl, jsme viděli, co se děje. S vaší pomocí se vše podaří, věřte také. Něco se naučíme my od Evropy, něco Evropa od nás. Rusko nám pořád vtloukalo do hlavy, že v Evropě nikdo na Ukrajince nečeká, že jsme sami, proto jsme ani žádnou podporu nepředpokládali. Děkujeme, že nás vyslechnete a pomáháte, je to skutečná pomoc psychická i materiální. Všechno dopadne, jak má, dobro vždycky zvítězí.