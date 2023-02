S provozem nonstop veterinární ambulance by měli pomoci místní lékaři

Zejména místní veterináři by se měli do budoucna podílet na provozu nepřetržité ambulance pro zvířata v Karlovarském kraji. Vyplývá to z výsledků jednání pracovní skupiny, která absenci této služby v regionu řeší.