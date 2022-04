Spojit Karlovy Vary s Prahou? Pro ztrátové letiště by to mohlo být řešení

„Není to pozitivní čtení,“ zhodnotil stručně finanční plán Vojtěch Franta. „Je nanejvýš pravděpodobné, že nasmlouvané lety s ruskou společností Pobeda se letos neuskuteční,“ řekl s poukazem na aktuální politickou situaci Franta.

Do Karlových Varů létaly pravidelné linky z Moskvy a Petrohradu. První ránu těmto linkám zasadila pandemie nemoci covid-19. Nyní nebe nad Evropou uzavřel ruským leteckým společnostem válečný konflikt na Ukrajině.

Hospodaření letiště by letos měly alespoň částečně pomoct charterové lety cestovní kanceláře Čedok do turecké Antalye. Od června do září by jich mělo z Karlových Varů odletět patnáct a kraj jejich provoz podle náměstka Franty finančně podpoří. Budoucnost ovšem kraj aktuálně vidí v užším propojení s největším českým letištěm Václava Havla v Praze.

„Tato spolupráce by se týkala všech regionálních letišť se statutem mezinárodního,“ podotkl uvolněný zastupitel Pavel Čekan.

Po technické stránce už tato spolupráce funguje. Na základě memoranda mohou regionální letiště počítat s proškolením zaměstnanců, případně zápůjčkou strojového vybavení potřebného k provozu.

Rozšíření dráhy je stále v plánu

Podle Jana Bureše, krajského zastupitele pověřeného oblastí dopravy a silničního hospodářství, je ovšem dalším krokem majetkový vstup letiště Václava Havla do společnosti Letiště Karlovy Vary.

„Tato jednání by se letos mohla posunout dál,“ naznačil Bureš. Ředitel pražského letiště Jiří Pos už podle něj o záměru jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. „Ministr nebyl proti za předpokladu, že se celý projekt bude držet mimo krajskou politickou scénu,“ konstatoval zastupitel.

Jan Bureš vyzdvihl i osobu Jiřího Pose. Díky angažmá právě v Karlových Varech podle něj současný ředitel letiště Václava Havla vnímá také potřeby i specifika regionů.

„Vnímá, že krajská letiště jsou důležitou součástí jak dopravní, tak bezpečnostní infrastruktury státu. Druhý aspekt je přitom v současné době ožehavým tématem,“ řekl Bureš.

Vedle ekonomického přínosu propojení, kdy by se mohla část kapacit přesunout z Prahy do Karlových Varů, vidí krajský zastupitel další přínos v tom, že by tento akt pomohl k získání státních peněz na projekt rozšíření karlovarského letiště. Přesněji řečeno jeho odletové a přistávací dráhy. Ta by podle záměru kraje měla být o 15 metrů širší a o 360 metrů delší.

Podle provozního ředitele společnosti Letiště Karlovy Vary Václava Černého má projekt docílit využití maximální kapacity letadel, která v Karlových Varech přistávají už nyní. Rozšíření plochy by podle odhadů mělo stát mezi 750 miliony až miliardou.