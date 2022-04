Zpívající fontána zahraje Tenkrát na Západě i Gotta, rozhodla anketa

Mezi stálými skladbami se objeví Hapkova Hudba pro fontánu, Tenkrát na Západě, Dobytí ráje 1492, Být stále mlád a Srdce nehasnou, Symfonie č. 5 c moll Osudová, Nabucco - Chorus of the Hebrew Slaves, Vivo per lei a Romanza a Vzpomínka na Mariánské Lázně.

Významné příležitosti pozdvihnou Smetanova Vltava, klavírní Exodus a Balada pro Adélku. Nebude chybět hudba z filmu Titanic.

„Z iniciativy starosty Martina Kaliny vznikla anketa, v níž každý, kdo si našel čas na hlasování, mohl ovlivnit, jaké skladby bude fontána hrát. Celkem byla možnost vybrat sedm skladeb ze čtyřiadvaceti,“ uvedl městský koordinátor komunitního plánování Pavel Knára.

Fontána standardně opakuje osm skladeb. O té osmé se však nehlasovalo. Svou pozici měla jistou Hapkova Hudba pro fontánu. „Ta na programu nesmí chybět. Představuje duši a základní kámen každoročního repertoáru,“ vysvětlil Knára.

Zpívající fontánu tvoří kruhový bazén o průměru osmnáct metrů s kamennou plastikou stylizovaného květu se středem z leštěné oceli.

Fontána má deset základních střikových systémů s více než dvěma sty padesáti tryskami, střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík.

Celá fontána je řízena počítačem, což umožňuje vytvářet zajímavé střikové kombinace včetně barevného osvětlení.

Loni se začalo s testováním nové techniky, která řídí choreografii stříkajících pramenů vody a světel. Pokud obstojí, bude možné repertoár fontány dál rozšiřovat.