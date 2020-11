Zpěvačky za časů koronaviru to rozhodně nemají lehké, říká umělkyně

Až do nedávna bylo možné Petru Brabencovou slyšet na pódiu třeba s karlovarskou kapelou M. K. Collective, jejím vlastním kvartetem P. Brabencová Quartet či uskupením Jazz Fancies, se kterým v minulém roce pokřtila svoji první vlastní desku s názvem Diverse Inspiration.



„Zpěvačky za časů koronaviru to rozhodně nemají lehké. Zákaz zpěvu byl vydán ještě dříve než úplný zákaz živé kultury. Od začátku října jsem tedy ani jednou nevystupovala. Zrušila se také výuka zpěvu na ZUŠ. Ta ale naštěstí může probíhat distančně, takže mi zůstala alespoň nějaká práce,“ shrnula Brabencová.

Nejprve si s dětmi posílala různá videa, nyní se pravidelně spojují přes aplikaci Skype. „Je to technicky velmi náročné, protože je tam vždy nějaké zpoždění. Například nemohu děti živě doprovázet na klavír. Ale i tak se snažíme udělat lekce co nejpřínosnější a nejzábavnější. Díky tomu mi zůstal alespoň nějaký příjem, kdybych jen vystupovala, byla bych teď na mizině,“ vysvětluje zpěvačka.

Koncerty se totiž do virtuálního prostředí přenést nemůžou a nezbylo nic jiného, než je zrušit. Právě na podzimní období se navíc přesunula celá řada akcí, které se měly původně odehrát už na jaře.

„Na spoustu těch vystoupení jsem se dlouho těšila. Měla jsem například zpívat v plzeňském divadle v rámci projektu ‚Sacred songs‘ s hudbou Duka Ellingtona. Také jsem měla spolupracovat s varhaníkem Ondřejem Pivcem, který se mimo jiné podílel na desce amerického zpěváka Gregory Portera, za kterou získal cenu Grammy. Na tyto koncerty jsem se připravovala dlouho a program byl složitý, takže to samozřejmě zamrzí,“ popsala zpěvačka.

Zrušen musel být také koncert Soul stars symfony v Karlovarském městském divadle, kde si Brabencová měla zazpívat za doprovodu Západočeského symfonického orchestru. Akce se měla odehrát v rámci letošního karlovarského Jazzfestu, který navíc Brabencová spolupořádala spolu s karlovarským hudebníkem Milanem Krajícem.

„Měli jsme s tím organizačně spoustu práce. Plakáty byly rozvěšené, všechno bylo připravené. Odehrál se ale jen první předvečer festivalu, a to ještě v upravené instrumentální verzi bez zpěvu. Další den již bylo zrušeno vše,“ dodala Petra Brabencová.

Ačkoli zpěvačka přišla o část živobytí, snaží se zachovat optimismus a také si odpočinout. Zkraje příštího roku by totiž měla na svět přivést svého prvního potomka. „Aspoň mám čas se zastavit, připravit, všechno si to naplánovat a hlavně si to užít. Navíc - sama jsem se koronavirem nakazila na začátku října a i přesto, že vše dobře dopadlo a žádné obtíže mě již netrápí, rozhodně by tuto nemoc neměl nikdo podceňovat,“ shrnula Brabencová.