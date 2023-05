Projekt na rekonstrukci hotelu Klínovec je rizikový, řekl ministr Hladík

„Rizika raději definujeme dříve, abychom je sledovali, než aby na nás později vybafla zpoza rohu,“ uvedl po setkání s ministrem hejtman Petr Kulhánek. „V Karlovarském kraji nejsme ve fázi, kdy bychom říkali, který z projektů nebude realizován,“ zdůraznil Hladík. Doplnil, že po jeho návštěvách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji ale došlo v obou regionech ke zrušení některých záměrů.

Třem projektům v Karlovarském kraji je podle ministra potřeba věnovat velkou pozornost. „Zvažovat, jestli jsou stihnutelné či nebo jejich záměr naplňuje podmínky spravedlivé transformace,“ doplnil Petr Hladík.

Boží Dar nemá strategického partnera

Těmi projekty jsou ašská Vlaštovka, Chytrá krajina 2030+, který předkládá Česká zemědělská univerzita v Praze a Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí, jehož předkladatelem je Boží Dar. Posledně zmiňovaný projekt od počátku diskuse o strategických záměrech kraje čelí kritice opozice v krajském zastupitelstvu.

Podle hejtmana Kulhánka je v jeho případě rizikem fakt, že Boží Dar zatím nenalezl strategického partnera pro realizaci záměru. „Ten je pro ni zásadní . Bez strategického partnera nelze projekt zařadit do výzvy. Je na žadateli, aby jej našel,“ vysvětlil hejtman.

U projektu univerzity vázne komunikace

U ašské Vlaštovky panovala nejistota ve změně ve vedení města po komunálních volbách. „Dnes se však ukazuje, že nová radnice směřuje k realizaci projektu. Riziko proto významně opadá,“ pokračoval Kulhánek. Oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch či vzdělávání.

Česká zemědělská univerzita si vytyčila projektem Chytrá krajina 2030+ stanovit na základě analýzy stavu krajiny postupy pro plánování a realizaci její budoucí podoby. A to včetně ověření formou pilotních projektů. Doplácí ovšem na váznoucí komunikaci. „Otázkou je časové rozložení přípravy. Nemáme zpětnou vazbu o tom, jak daleko jsou se studií proveditelnosti,“ doplnil Petr Kulhánek.

Kraj může čerpat až 6 miliard korun

Rozhodnutí o tom, zda tři zmiňované projekty budou pokračovat, by podle ministra životního prostředí Petra Hladíka mělo padnout letos na podzim. Čas pro vyčerpání dotačních prostředků se totiž krátí. „Pokud dojde k jejich zrušení, mohou být peníze použité na dokrytí zbývajících, případně, a to je preferovaná varianta, přesunuté do otevřených výzev,“ dodal ministr.

Karlovarský kraj může z Fondu spravedlivé transformace čerpat více než šest miliard korun. Přibližně polovina této částky je na strategické projekty, zbytek lze čerpat v otevřených výzvách.