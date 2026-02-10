„Dny se prodlužují a především ve městech, kde funguje umělé osvětlení, už hormony u zvířat začínají pracovat. A když se navíc oteplí a je nad nulou i v noci, jako právě nyní, tak pro ptáky už začíná jaro,“ vysvětlil ornitolog Dětmar Jäger z Podhradí na Ašsku.
Jak řekl, ptáci reagují na změny počasí celoročně, nejen na jaře. „Jsou citliví hlavně na změny tlaku. Například pěnkava se před deštěm začne zvláštně ozývat. Tomu zpěvu se říká volání deště. Nebo vlaštovky, které před deštěm a větrem létají nízko nad zemí, kde loví hmyz,“ uvedl ornitolog Jäger.
Ptáky můžete nejen poslouchat, ale díky ornitologům pozorovat i zblízka
Navzdory faktu, že letos na podzim oslaví devadesátku, vyráží pravidelně pozorovat zvířata do okolí. Podle něj je letošní zima hodně zvláštní. Přehrady a rybníky zamrzly, částečně zamrzla i řeka Ohře, a tak se na menších plochách tekoucí vody soustředilo velké množství vodních ptáků.
Objevily se i vzácné druhy. „Prvně tady zimovala zvláštní kachna ostralka štíhlá. Na Chebsku jsme ji dosud nezjistili. Další zajímavostí, kterou bylo možné na Ohři vidět, byla kachnička hřivnatá. Ta pochází z Austrálie, zřejmě se jedná o uprchlíka z nějakého chovu. Byli tam morčáci, spousta slípek zelenonohých, tolik jsem jich pohromadě už dlouho neviděl,“ konstatoval Jäger, který každoročně sčítá zimující labutě na Ohři a okolních řepkových polích.
A i tady pozoruje změny. „Co se týče labutí, už delší dobu se jich na řece přes zimu zdržuje jen pár. Velké množství ptáků zimuje na polích v okolí řeky. Například letos jsem jich na řepce u Potočiště napočítal kolem stovky. Zajímavé je, že u nás na Chebsku zimují někteří jeřábi, kteří obvykle podobně jako čápi odlétají do teplých krajin,“ dodal ornitolog.
Podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka ze Šindelové na Sokolovsku bude závan jarního počasí trvat jen krátce. Nejvíc teplo bude ve čtvrtek odpoledne a to až 8 stupňů. Už v pátek se ale znovu ochladí. „Večer by mohlo sněžit i v nižších polohách, o víkendu se bude ochlazovat, sněžit a příští týden se zima na hory vrátí. Já si myslím, že chladné počasí bude trvat ještě 4 až 5 týdnů. Pak už by mohlo přijít jaro,“ doplnil Kovařík.