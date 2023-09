Záchranka postaví v Lubech nové výjezdové stanoviště, pozemek dostane od města

9:36

Z podnájmu do vlastních prostor se v Lubech u Chebu přestěhuje výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. To zatím sídlí v objektu města, v příštím roce by ale měla začít výstavba nového objektu na zelené louce. Lubská radnice přitom vyšla záchrance vstříc.