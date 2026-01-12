Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Víkendová stomatologická pohotovost přestala od počátku roku fungovat na Chebsku. Lidé s akutními bolestmi zubů tak musí za ošetřením vyjet na zubní pohotovosti v karlovarské či sokolovské nemocnici. Karlovarský kraj teď hledá cesty, jak tuto službu na Chebsku obnovit. Třeba vypsáním veřejné zakázky.

Podobně kraj v roce 2023 vyřešil pohotovosti ve všedních dnech, kdy se mu právě díky veřejné zakázce podařilo získat společnost GalleryDent v Ostrově a Fitdent v Chebu, které zajišťují tuto službu střídavě ve všedních dnech od 16 do 19 hodin.

„Přestože nám pojišťovna vyšla vstříc, umožní lékařům sloužit pohotovost přímo v jejich ordinacích a je ochotná tuto službu proplácet, nepodařilo se nám přesvědčit stomatology v okrese Cheb, aby pohotovosti o víkendech a svátcích drželi,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kubis.

Povinnost podílet se na výkonu pohotovostních služeb totiž pro lékaře ze zákona vypadla. „Hledáme proto jiné cesty, jak víkendové a sváteční pohotovosti na Chebsku zajistit,“ řekl Kubis s tím, že jednou z možností je vypsat veřejnou zakázku.

„Obrátil jsem se dopisem na všechny zubní lékaře a požádal je o spolupráci při zajištění zubní pohotovosti. Chtěl jsem, aby případně sdělili, jaké mají požadavky. Osobně jsem také jednal se zástupci Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje, odkud jsme ale následně obdrželi informaci o tom, že zubaři z okresu Cheb se odmítají účastnit zajištění pohotovostní služby o víkendech a dnech pracovního volna s tím, že víkendová služba v Nemocnici Sokolov a Nemocnici Karlovy Vary je pro obyvatele kraje dostatečná,“ uvedl Kubis.

Dodal, že zubní lékaři z Chebska ochotní sloužit pohotovosti budou podle informací komory vypomáhat kolegům v okrese Sokolov. Aktuální informace o lékařských pohotovostních službách je možné dohledat na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

