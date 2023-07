Šance na poskytnutí lékařské péče v německém Selbu se Aš stále nevzdává

„Požadavek na vytvoření přeshraniční zdravotnické spolupráce se sousedním Bavorskem vznesl starosta Aše. Podle něj není problémem vzdálenost do nejbližší nemocnice, která se nachází v Chebu, ale zejména dostupnost ambulantních specialistů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rozdíl v ceně může uhradit Bavorsko

Na ošetření u nich se čeká neúměrně dlouhou dobu vzhledem ke zdravotním potížím pacientů. Na počátku jednání je pro nás velká výhoda, že se můžeme inspirovat zdravotnickým centrem Healthcross v rakouském Gmündu. Slouží také obyvatelům příhraničních obcí na jihu Čech,“ poznamenal hejtman Petr Kulhánek.

Jedním z témat jednání byly platby za poskytnutou péči zejména s ohledem na rozdílné úhrady v České republice a Německu. Pokud by český občan využil zdravotnické zařízení v Selbu, bude účtována částka dle německého ceníku, nikoliv podle českého. Cenový rozdíl pak může být hrazen bavorskou vládou, jako to funguje v případě Gmündu a Českých Velenic.

Kolik pacientů mohou v Selbu ošetřit?

Na přetřes přišla i problematika jazykové bariéry nejen při vyšetření, ale i v souvislosti s lékařskými zprávami. Současně se diskutovalo o tom, co je třeba udělat pro to, aby nedocházelo k odlivu českého zdravotnického personálu do Německa.

Následovat bude vytvoření komplexní studie a analýz, které se soustředí na to, kolik případných pacientů by mohlo zdravotnické středisko v Selbu navštívit a o jaké obory by měli především zájem. Rovněž je nezbytně nutné zjistit, zda by německá vláda byla ochota podílet se prostřednictvím speciálního fondu na financování poskytované péče.

Výhoda nejenom pro obyvatele Ašska

Ašský starosta Vítězslav Kokoř už jednal o problémech ve zdravotnictví, s nimiž se lidé na Ašsku potýkají, s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Seznámil jej rovněž s plánem přeshraniční spolupráce s městem Selb v oblasti zdravotnictví. „Zpočátku vyostřená debata se točila kolem nedostupnosti lékařů i plánovaného projektu spolupráce Aš a Selb,“ uvedl starosta.

Podotkl, že propojení obou regionů nebude výhodné jen pro obyvatele Ašska. Pomůže i příhraniční lokalitě v Německu, která se v posledních letech vylidnila. „Tamní nemocnice kapacity má a díky přílivu pacientů z Česka udělá mnohem víc úkonů a získá víc peněz. Je to pro ně byznys,“ potvrdil starosta.

Některé zákroky je třeba předfinancovat

Ašská radnice v rámci průzkumu zjišťovala, zda mají lidé na Ašsku o lékařskou péči v sousedním Selbu zájem. Anketa ukázala, že většina lidí s dojížděním za lékaři do Selbu problém nemá. A ani ohledně jazyka. Co se týče financování, ašský starosta Kokoř představil svoji představu, že do nemocnice v Selbu by lidé mohli zamířit jen s kartičkou pojišťovny.

„Na příkladu Českých Velenic se ale ukázalo, že některé finančně náročnější zákroky je třeba ze strany pacienta předfinancovat. My bychom nechtěli naše obyvatele takto zatížit. Proto zvažujeme, že bychom pro tento účel vytvořili městský fond. Z něj by se zákrok nemocnici proplatil a následně by nám tuto částku zdravotní pojišťovny vrátily zpět na účet,“ dodal starosta.