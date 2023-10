Uzavření celých oddělení nehrozí, přesčasy odmítli lékaři interny a dětského

„Situace je komplikovaná a provoz prosinec určitě ztíží. Není tajemstvím, že stav lékařského personálu je hraniční a na některých odděleních je i podstav. Je tedy pravděpodobné, že na některých odděleních může dojít k omezení péče,“ uvedla mluvčí Singerová.

Nejvíce výpovědí z přesčasové práce má KKN na dětském oddělení karlovarské nemocnice a na interním oddělení chebské nemocnice.

Řeší provoz v prosinci

I přes složitou situaci je snahou vedení KKN udržet provoz v maximální možné míře. „Případně omezit provoz pouze v části spektra, než kompletní uzavření celého oddělení,“ upřesnila Singerová. Tato omezení by se tak mohla týkat například uzavření určitého počtu lůžek, části odborných poraden, intenzivní péče a podobně.

Vedení KKN intenzivně řeší prosincový provoz. „Musíme počet stávajících lékařů upravit, aby vyšel na očekávaný směnný provoz,“ podotkla Singerová.

Podle Martina Beránka, předsedy Lékařského odborového klubu karlovarské nemocnice, nemusí být počet lékařů, kteří už výpověď z přesčasové práce podali, definitivní. Další totiž tento krok zvažují.

Nebude to jednoduché

„Situaci bych nazval velmi těkavou. Tisíc přesčasových hodin je hrůzostrašné číslo, které může spustit lavinu problémů. Co vím, aktuálně se týkají dvou oddělení karlovarské nemocnice, z nichž jedno je klíčové,“ uvedl Beránek.

Současný stav podle něj nelze jednoduše vyřešit stylem „řekněte si, kolik peněz za přesčasové hodiny chcete“. „Lékaři jsou unavení. Prostě přesčasy už sloužit nechtějí,“ zdůraznil předseda. Dohoda podle Beránka jednoduchá nebude.

Pokud dojde k omezení péče na některých odděleních KKN, bude to znamenat komplikace pro personál dalších dvou nemocnic v kraji, a to v Sokolově a v Ostrově, které provozuje společnost Penta Hospitals.

Nemocnice Penty vyčkávají

„Jistě by to znamenalo větší zátěž,“ konstatoval Vladislav Podracký, mluvčí Penta Hospitals, kde podle něj aktuálně signály o možných problémech s přesčasovou prací nemají. Případným potížím se snaží vedení obou nemocnic předcházet. „Přesčasy, jejich délku a také ohodnocení za ně projednáváme individuálně s lékaři,“ doplnil Podracký.

Podle něho se jedná tak, aby to vyhovovalo lékařům i nemocnicím. „Zatím to funguje ke vzájemné spokojenosti. A chceme, aby to tak i zůstalo,“ vysvětlil mluvčí.

Stejně chce vedení nemocnic Penta Hospitals postupovat i v případě, že by jejich provoz ovlivnily případné potíže KKN. „Budeme muset hledat cesty tak, aby neměly dopad na péči o pacienty,“ dodal Podracký.