Zdravotnické odbory v Karlovarském kraji vyhlásily stávkovou pohotovost

„Netušíme, jakým směrem půjde jednání na tripartitě. Zprávy o snižování platů ovšem prosakují na veřejnost. To by bylo hodně špatné. Nevím, jestli by nám lidé neodešli ze zdravotnictví do jiných sfér,“ konstatoval předseda základní organizace odborového svazu.

Ten v karlovarské nemocnici sdružuje přibližně 160 zaměstnanců v nelékařských oborech. Dalších několik desítek členů má pak v nemocnici v Chebu. „Vyhlášení stávkové pohotovosti nemíří proti vedení Karlovarské krajské nemocnice. S ním máme korektní vztahy,“ zdůraznil Novotný.

Odboráři budou sledovat, co se bude přes prázdniny dít na úrovni ministerstev. „Pokud se zprávy o snižování platů potvrdí, asi by se to neobešlo bez nějaké formy stávky. O této variantě se mluví i na sdružení odborových svazů,“ doplnil Martin Novotný. Dodal, že tento krok by byl poslední možností, jak upozornit na situaci ve zdravotnictví.

Společnost Penta Hospitals, která v Karlovarském kraji provozuje nemocnice v Sokolově a Ostrově, nemá podle mluvčího Vladislava Podrackého informace o tom, že by odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost. „Sokolovští odboráři vydali prohlášení, podle něhož vyhlášení stávkové pohotovosti podporují. Ale že by ji sami iniciovali, zatím nic nevíme,“ uvedl mluvčí.

Podle Podrackého se provozovatel sítě zdravotnických zařízení snaží, aby mzdy i další benefity odpovídaly potřebám zaměstnanců. „Ovšem ne na úkor dalšího rozvoje a provozu nemocnic. Tento proces je o hledání kompromisů,“ dodal Vladislav Podracký.