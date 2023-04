Záchranářské vrtulníky míří do Karlovarského kraje. Přistanou za rok a půl

Po zřízení stanoviště v Karlovarském kraji by ji podle hejtmana Petra Kulhánka měla převzít civilní společnost. „Nikdy jsme nebyli blíže zřízení letecké záchranky. Usilujeme o ni řadu let,“ přivítal ministrovo prohlášení Radek Hes, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Poukázal na fakt, že dolet strojů z Líní do nejzazších koutů Karlovarského kraje může trvat až 35 minut. „Letecká záchranka je v regionu na místě i kvůli chybějícímu traumacentru,“ naznačil Hes další aspekt, který hovoří pro zřízení této služby v Karlovarském kraji.

Finální rozhodnutí je podle něj v rukou politiků. Kraj i krajská záchranka jsou ale na tuto možnost připraveni. „Dokonce je předdomluva o tom, že by kraj zainvestoval vybudování základny letecké záchranky na karlovarském letišti,“ doplnil mluvčí záchranky.

Karlovarské letiště je k dispozici

To potvrdil i hejtman kraje Petr Kulhánek. „Investice kraje do základny může být dlouhodobějším záměrem. My ale nyní řešíme co možná nejrychlejší zřízení této služby,“ řekl hejtman.

Pokud by stát zítra řekl, že leteckou záchranku v Karlovarském kraji zřizuje, mohli by se podle hejtmana piloti na karlovarské letiště nastěhovat už do půl roku.

„Po dohodě s vedením letiště by se dalo využít stávající zázemí i pro potřeby Letecké záchranné služby. To je otázka jednotek měsíců,“ upřesnil Petr Kulhánek.

Jedná se o financování provozu

Také podle něj je dostupnost pomoci záchranářských vrtulníků v Karlovarském kraji problematická.

„Přibližně jedna třetina regionu jí není pokrytá. A jsou to hlavně horské oblasti, tedy nepřístupný terén, kde by letečtí záchranáři měli působit,“ vysvětlil hejtman.

Jednání v současné době kraj vede ve dvou rovinách. „Ta první je na úrovni civilního provozovatele Letecké záchranné služby, který by v současné chvíli byl připraven začít,“ řekl Kulhánek. Druhá rovina je složitější, jde totiž o způsob financování provozu.

Jedno stanoviště za 43 milionů ročně

„To řešíme s ministerstvem zdravotnictví, potažmo s rezortem financí. Rozhodně by ale provoz neměl být financovaný z krajského rozpočtu. Můžeme se podílet na investici do zázemí a infrastruktury, ale samotný provoz by měl být v režii státu,“ doplnil.

Podle ministerstva zdravotnictví stojí roční provoz jednoho stanoviště asi 43 milionů korun. Ta provozovaná policií a armádou, což je případ Karlovarského kraje, ale vyjdou dráž.

V souvislosti se základnou letecké záchranky v Líních musí stát řešit problém. Když kvůli stavbě gigafactory skončí její provoz, bude nutné najít nové místo také v Plzeňském kraji.

Vrtulník vzlétá k nejvážnějším případům

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je zajištění nového místa pro LZS v Plzeňském kraji jedním z úkolů, který je třeba vyřešit, aby bylo možné továrnu na baterie do elektromobilů na letišti v Líních vybudovat.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví připadá v Česku na jedno stanoviště letecké záchranné služby 1 055 tisíc obyvatel, v Rakousku se složitějším terénem 343 tisíc obyvatel a v Polsku 2 226 tisíc lidí.

Záchranářský vrtulník vzlétá k pacientovi asi ve třech procentech nejvažnějších případů, jakými jsou například dopravní nehody, zástavy srdce a podobně.