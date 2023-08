Karlovarský kraj motivuje lékaře seniory: 50 tisíc, když oddálí odchod do důchodu

9:30

Rozšířit motivační balíček pro lékaře také o ty, kteří už mají nárok odejít do důchodu, chce Karlovarský kraj. Nově tedy mohou podporu získat i praktičtí lékaři ve věku nad 65 let. V regionu jich není málo. Praktici i zubaři mohou získat 50 tisíc korun ročně, pokud se rozhodnou oddálit odchod do důchodu.