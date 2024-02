V nové transfúzce se změnilo vše, sestry ale zůstaly vstřícné a pohodové

Přicházím v pátek krátce po sedmé hodině. Z automatu u vchodu si tahám číslo 19. Beru nezbytný dotazník a rozhlížím se, co vše se proti původnímu sídlu transfúzního oddělení ve Vítězné ulici změnilo. Nemohu říct, že bych vysloveně tápal, ve čtvrtek jsem byl na slavnostním otevření.

Ale i tak... Takže co se změnilo? Všechno! A vlastně nic. Procedura před samotným odběrem zůstává stále stejná. Vyplnit dotazník, pak si nechat změřit tlak a teplotu. A čekat, až se na vyvolávacím systému objeví moje číslo, abych si zašel popovídat s primářkou oddělení Evou Novákovou.

Odběr krve opravdu nebolí

„Je to dobré, do své kanceláře už trefím. Jen tady ještě nemám květiny,“ směje se s odpovědí na otázku, jak si zvyká v novém. Po staré transfúzce ve Vítězné ulici se jí ale prý trochu stýskat bude. „Když jedu vlakem, měla jsem to tam blíž. Teď asi budu muset čekat na autobus,“ vysvětluje. Ale hlavně ve Vítězné ulici strávila pořádný kus svého profesního života.

Pak už jen odpovědi na standardní otázky a opouštím její ordinaci, aby se mě po pár minutách ujala zdravotní sestra. „Tak si vyberte,“ vyzývá mě u nezvykle prázdných odběrových lůžek. Padám do polosedu, pololehu a nastavuji ruku. V ní po pár vteřinách mizí jehla. „Bolí to?“ ptal se mě onehdá kamarád. „Nebolí,“ ubezpečil jsem ho.

Devatenáctý a vlastně první

Ale stejně, ostatně jako vždy, odvracím hlavu, abych se nemusel dívat, jak jehla proniká do žíly. Ten pohled mi nedělá úplně dobře. „Teče to dobře,“ ubezpečuje mě sestra při pohledu na rychle rostoucí množství odebrané krve. Za necelých devět minut je po všem. A já jsem zase o půl litru krve chudší. Ale o dobrý pocit bohatší.

Ještě si v nové jídelně vyzvednu snídani a tradá pryč. V ruce třímám certifikát, podle kterého jsem „prvním dárcem krve v nově rekonstruovaném pavilonu L Nemocnice Karlovy Vary.“ Co na tom, že jsem byl devatenáctý. Ale jednou pro vždy jsem byl mezi prvními.

A moje pocity z nového transfuzního oddělení? Veskrze pozitivní. Prostředí je nové, čisté, světlejší, byť možná ještě trochu nezabydlené. Ale to chce čas. Nejdůležitější ale je, že sestřičky, které se o dárce starají, zůstaly úplně stejné. Milé, vstřícné a pohodové.

Ještě vyzvednout průkaz dobrovolného dárce krve. V něm přibyl po pátku devětatřicátý zápis. Možná je mi trochu líto, že se v něm neskví jubilejní (a zlatou Janského medaili slibující) čtyřicítka. Ale co už. Ona na mě do května počká.