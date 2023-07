Ředitelka jáchymovských lázní končí, na čas za ni zaskočí její předchůdce

„Důležité je, že se novým akcionářům podařilo ve spolupráci se mnou najít nástupce, který do firmy přinese klid,“ konstatoval Bláha. Kdo jím bude, neprozradil. „Je to velmi zkušený a rozvážný člověk. Skutečná osobnost,“ naznačil pouze Bláha.

Eva Zachariášová vydržela ve funkci generální ředitelky jen o něco déle než jeden rok. Před tím, než převzala lázně, měla z pozice pracovnice obchodního oddělení zkušenosti s jejich chodem. Pracovala i v hotelnictví. Ke konci ve funkci generální ředitelky se vyjádřit nechtěla.

Návrat Eduarda Bláhy je pouze dočasný. Generálním ředitelem bude dva měsíce. „Nemohl jsem to nechat být. Chci přispět ke stabilizaci ve firmě a pomoct jejímu novému řediteli před nástupem,“ řekl Bláha. Ten nyní působí jako předseda představenstva lázeňské organizace v Luhačovicích.

Společnost provozující luhačovické lázně také prodávala jáchymovské lázně novému investorovi. „Současná situace je součástí dohody, aby to, co koupil, fungovalo. Je mým osobním závazkem, aby tomu tak bylo,“ doplnil Bláha. Ten ve vedení Léčebných lázní Jáchymov působil 20 let.