Lázně Jáchymov překonaly těžké časy. Nálada se vrací do doby před covidem

Vedení společnosti muselo přijmout mnohdy i nepopulární opatření, aby zmírnilo dopady krizí na chod a ekonomiku. I díky nim má generální ředitelka Léčebných lázní Jáchymov Eva Zachariášová důvody k mírnému optimismu. „Nálada mezi hosty se vrací do roku 2019,“ říká v rozhovoru.

Do loňské sezony negativně zasáhla energetická krize, respektive raketový nárůst cen energií. Vy jste na situaci mimo jiné zareagovali tím, že jste na čtvrt roku uzavřeli hotel Běhounek. Vyplatilo se to?

V zimě byl Běhounek zavřený necelé tři měsíce. Čísla nám dávají za pravdu, že to byl dobrý krok a přispěl k tomu, že první kvartál letošního roku dopadl ekonomicky velmi dobře.

Uvažujete o tom, že byste tento krok zopakovali?

Neuvažujeme. Rozhodnutí o omezení provozu vycházelo z cen energií, které byly bezprecedentní. V tuto chvíli už ale máme nakoupeno 30 procent energií na rok 2024. Pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak zůstanou všechny naše objekty v provozu.

Už jste zmínila, že první kvartál letošního roku dopadl po ekonomické stránce možná až nad očekávání dobře. Jak jste si však jako společnost vedli v loňském roce?

Loňský rok byl náročný, ale přesto se nám podařilo skončit v černých číslech. Vedla k tomu různá energetická opatření a zaměřili jsme se na optimalizaci procesů. Doba je dynamická a přežijí jen firmy, které se umějí přizpůsobit.

Jaký je váš odhad na letošní rok?

V tuto chvíli máme čísla za první čtvrtletí, které dopadlo velice dobře. Start do nového roku je klíčový. Vypadá to, že i ve druhém kvartále splníme naše předsevzetí. Nálada mezi hosty se vrací do roku 2019 a zájem vidíme ze všech stran.

Když už jste zmínila hosty, jakou předpokládáte naplněnost lázní v letošním roce?

Díky uklidnění situace s covidem se nám vrací zahraniční klientela. Počet hostů z arabských zemí se vrací na úroveň roku 2019, a podobně, byť trochu pomaleji, je tomu tak u Němců. Host z Německa se ale trochu změnil. Dříve to byli starší lidé na léčení, nyní roste poptávka od mladších zájemců i rodin s dětmi po hotelových a wellness pobytech. Klíčový je hotel Radium Palace, kde se snažíme léčení, stravování a ubytování přizpůsobit tak, aby byli spokojeni i ti nejnáročnější hosté.

Jak je to s takzvanými křížkovými pacienty z Česka?

V počtu léčebných návrhů od zdravotních pojišťoven jsme na číslech za loňský rok. Čeští pojištěnci aktuálně tvoří zhruba 72 procent hostů lázní. Důležité je, aby si pacienti nebáli o lázně u svých lékařů říci. Často se setkávám s dotazy: Co mám udělat, abych se dostal k vám do lázní? Lékař mi lázně nechce napsat, jak mám postupovat? Naštěstí se setkáváme i s lékaři, kteří vědí, jak je lázeňská péče pro jejich pacienty důležitá a jak významně zlepšuje jejich zdravotní stav.

Už druhým rokem trápí českou ekonomiku dvouciferná inflace. Projevila se nějak na provozu?

Samozřejmě, zejména na vstupech, jako jsou potraviny či praní prádla, kde nárůst cen pociťujeme nejvíce. Proto jsme museli přistoupit i k některým provozním opatřením, jako jsou změny v jídelníčcích. Pochopitelně se snažíme, aby neměly vliv na kvalitu. A daří se to, tyto dílčí změny hosté nezaznamenali a se stravováním jako takovým jsou velmi spokojeni.

Odrazilo se to i na cenách ubytování?

Meziročně jsme je zvedli zhruba o osm až deset procent. Na příští rok plánujeme nárůst podobný. Jsme tedy lehce pod inflací.

Museli jste v tomto ohledu nějak upravovat i plán investic?

Investice, které jsme plánovali v loňském roce, byly kvůli ekonomické krizi pozastaveny. V tuto chvíli se znovu nadechujeme. Do budoucna počítáme s rekonstrukcí hotelu Radium Palace. S architekty manžely Pizingerovými připravujeme úpravy stávajících stravovacích prostor, vybudování luxusního apartmá a nový styl dostane i vyhledávaný beauty salon.

Ještě před nedávnem se hovořilo o záměru vybudovat nový hlavní vchod do Radium Palace z jeho čela. Jak to s ním vypadá?

Nevyšel. Majitel chtěl vstup od balustrád, což nedovolili památkáři kvůli jejich možnému poškození. Vchod tak zůstane tam, kde je, tedy v zadní části hotelu. V nějaké z dalších fází investic připravujeme i jeho renovaci a oživení. Modernizace a rekonstrukce do hotelu, který se stavěl v letech 1910 až 1912, jsou nutné.

Už padlo slovo wellness pobyty. Ty nabízíte už několik let. Je o ně zájem?

Právě pro tyto pobyty jsme v minulosti vyčlenili hotel Astoria, který leží naproti oblíbenému Aquacentru Agricola, kde je bazénové a saunové centrum. Zaznamenáváme stále se zvyšující zájem o tyto pobyty a klíčové je pro nás to, že se hosté vracejí, ačkoliv Jáchymov a lázně jako takové nepatří mezi tradiční wellness destinace. Doufáme, že se nám podaří naučit jezdit do lázní i mladší aktivní hosty, nebo rodiny s dětmi.

Trendem poslední doby jsou objednávky pobytů na poslední chvíli. Hoteliérům tak chybí jistota dlouhodobě rezervovaných kapacit. Zaznamenali jste to i v Jáchymově?

Doba, kdy si lidé pobyty rezervují, se výrazně zkrátila i u nás. V minulosti jsme měli pobídky, kdy jsme slevou oslovovali hosty, aby si pobyt koupili třeba půl roku dopředu. V tuto chvíli to úplně postrádá smysl. Rezervace dlouho dopředu klesají a lidi nemotivuje ani zlevnění pobytu. Týká se to zejména samoplátců a hostů, kteří jezdí na krátkodobé pobyty. U pojištěnců zůstává situace nezměněná. Co se ale výrazně změnilo, je počet online rezervací. Tam evidujeme nárůst o 300 procent. Lidé se ve středu podívají na počasí a přes internet si rezervují pobyt na víkend.