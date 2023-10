Lázně musí reagovat na stárnutí populace, ale i na potřeby mladých lidí

Důležitost lázní podporuje Karlovarská lázeňská deklarace, kterou její signatáři podepíšou v Karlových Varech. Stane se tak v rámci 27. Evropského lázeňského a balneologického kongresu, jehož hostitelem jsou právě Karlovy Vary.

„Deklarací chceme vyslat poselství politikům zemí Evropské unie. Aby nezapomínali začleňovat lázeňství do svých plánů,“ uvedl Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní České republiky.

Lázeňství je podle prezidenta European Spas Association (ESPA) Thierry Duboise na křižovatce. „Lidé chtějí žít ve zdraví a déle. Tomuto trendu se musejí přizpůsobit i lázně,“ konstatoval Dubois.

Příkladem může být Jáchymov

Nezbytné podle něj je vytvořit adaptivní programy zaměřené na mladší ročníky i na jejich výchovu. „Je to nejen absolutně možné, ale především absolutně nezbytné. Seniorští klienti časem odejdou, nebo budou příliš staří na to, aby jezdili do lázní. Musíme proto připravit mladou generaci na dobu, kdy i ona dosáhne seniorského věku,“ podotkl Dubois.

Skloubit požadavky a potřeby mladších a starších návštěvníků lázní ovšem není podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, jednoduché. „Pod jednou střechou prakticky nemožné. I přes tato úskalí je ovšem změna v běhu a krize ji akcelerují,“ řekl v souvislosti s nedávnou pandemickou i současnou válečnou krizí.

Příkladem je podle Bláhy Jáchymov, kde dvě dekády vedl lázeňskou organizaci. „Byly to striktně léčebné lázně. Ukázalo se ale, že přílišná fixace na zahraniční klientelu či zdravotní pojišťovny může být nebezpečná,“ upozornil prezident Bláha.

Ještě před covidem proto začali v Jáchymově cílit i na aktivní generaci. Dnes jsou už programy pro mladší nedílnou součástí nabídky lázní.

Kongres vpravdě rekordní

Bylo ovšem zapotřebí upravit jejich strukturu, vybudovat ubytovací zařízení hotelového či apartmánového typu a upravit infrastrukturu lázní i pro potřeby aktivních návštěvníků. „V současnosti je lázeňství všeobjímající téma, které je jak o léčbě, tak o turistickém ruchu,“ doplnil Eduard Bláha.

V příklonu k cestovnímu ruchu však nevidí odklon od klasické lázeňské léčby. „Potřebujeme vychovat lidi, kteří možná jednou budou lázeňskou péči potřebovat,“ vysvětlil.

Mix klasické lázeňské péče a ostatních služeb vidí jako planetu s prstenci. „Tou planetou je právě lázeňství, na kterou se nabalují další služby,“ dodal Bláha.

Sedmadvacátý ročník Evropského lázeňského a balneologického kongresu je v řeči čísel rekordní. Účastní se jej zástupci 29 zemí, což obnáší více než tři stovky delegátů. Pro české lázeňství jako celek je pak důležité, že se kongresu účastní i více než 40 nákupčích z deseti zemí celého světa. „Věřím, že řadu z účastníků kongresu nevidíme v Karlových Varech naposledy,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.