Po skoku do vody ochrnul, teď závodí na handbiku. Pomáhá mu i slavný švagr

Kovářův starý handbike ovšem už neodpovídá regulím pro mezinárodní závody. S financováním nového stroje pomůže hendikepovanému Pavlu Kovářovi z Ostrova výtěžek ze sbírky, kterou v listopadu loňského roku vyhlásil Karlovarský kraj. Šek na téměř 100 tisíc korun mu předal hejtman Petr Kulhánek.

„Je to víc, než základní kámen pro nákup nového stroje,“ uvedl při přebírání symbolického šeku Pavel Kovář. Handbike na špičkové úrovni přitom vyjde na 16 až 18 tisíc eur (zhruba 400 tisíc korun - pozn. redakce). „Je hezké, když vidím, že za mnou kraj stojí,“ reagoval hendikepovaný sportovec na vlnu solidarity.

Bez nového handbiku by Kovář totiž těžko naplnil své sny. A ty nejsou malé. „Každý sportovec touží dostat se pod pět kruhů, tedy na olympiádu či paralympiádu. Je to můj obrovský sen, ke kterému pomalu směřuji. Teď získávám zkušenosti. Jedním z cílů je dostat se do české reprezentace na mistrovství světa,“ naznačil svou nejbližší metu.

Velkou oporou mu je jeho švagr, bývalý špičkový cyklista Roman Kreuziger. Mezi jeho největší úspěchy patří celkově pátá místa na Giro d'Italia a Tour de France. Získal i titul mistra světa mezi juniory. „Radí mi například s nastavením kola, pomáhá mi s přípravou,“ řekl o spolupráci se slavným sportovcem Kovář.

Ten se sportu aktivně věnoval už od mládí, kdy se zaměřoval na plavání, jízdu na kole i na lyžích a basketbal. Zlom přišel v srpnu roku 2009, kdy po skoku do vody ochrnul. „Nebyla to ale žádná mladická nerozvážnost. Jen jsem nechtěl skočit na hlavu jiným plavcům,“ svěřil se před časem v rozhovoru.

„Ze začátku bylo změn a starostí tolik, že jsem si ani pořádně neuvědomoval, co se děje. Věděl jsem, že nechodím. To byl prvotní vjem. Ale ve finále je to proti všem jiným starostem v podstatě to nejmenší,“ uvedl Kovář. Sportovních ambicí se ale nevzdal. Čtyři roky po úrazu začal závodit na handbiku. „Jsme rádi, že jsme mohli sbírkou jeho ambice podpořit,“ konstatoval hejtman Petr Kulhánek.