SuperStar Drda se vrátil domů. Milujte to, co děláte a vytrvejte, radí kapelám

Zde se chce věnovat produkční činnosti, koncertovat se svou kapelou, rozdávat radost písničkami a užívat si života.

Při domlouvání rozhovoru bylo možné komunikovat přímo s vámi. Očekával jsem kontakt přes manažera. Znamená to, že si kariéru řídíte sám?

V současné životní a umělecké etapě jsem manažerem sám sobě a musím říct, že si to nemohu vynachválit. Určitě se jakékoliv rozumné spolupráci nebráním, ale po zkušenosti z minulosti jsem se rozhodl přebrat veškerou agendu a odpovědnost.

V čem vidíte výhody tohoto stylu práce? Ovlivnily rozhodnutí některé špatné zkušenosti s prací bývalých manažerů?

Mít za sebou velké vydavatelství a tým zkušených profesionálů je ideál snad každého umělce. Osobně jsem zatím takové štěstí neměl, nenarazil jsem na ty správné lidi, kteří by chtěli spolupracovat dlouhodobě. Zkušenosti s agenturami i manažery v rámci exkluzivního zastupování mám, ale spíše byly negativní.

V poslední době jsem Zbyněk Drda Band zaznamenal mezi účinkujícími na akcích v regionu. Znamená to, že jste hudebně více aktivní, nebo jste dříve na Karlovarsku příliš nekoncertoval?

Větší hudební aktivita v kraji během posledních měsíců souvisí s mým návratem do Karlových Varů. I v minulých letech jsem byl v regionu aktivní, co se týká koncertování nebo porotcování v různých pěveckých soutěžích. Ale ne v takové míře, jako je tomu nyní.

Můžete vaši kapelu blíže představit?

Kapelu jsem založil s pomocí svého kamaráda a baskytaristy Radka Laurina, se kterým jsem se seznámil v rámci svého působení jakožto kulturního produkčního v Městském domě kultury Sokolov. Ten oslovil další muzikanty, protože místní hudební prostředí velice dobře zná. S členy kapely jsme si velmi dobře sedli, jak po lidské, tak hudební stránce. Jsou to velmi talentovaní a zkušení muzikanti. Náš repertoár se skládá zhruba ze šedesáti procent autorské tvorby a zbytek tvoří světové i české hity, jelikož hodně vystupujeme na městských a obecních slavnostech a podobně.

Zakládáme si na tom, aby náš program byl dynamický a měl spád. Aby si návštěvníci mohli koncert co nejvíce užít a pořádně si s námi nejen zazpívat, ale i zatrsat. Myslím, že program je vhodný na festivaly i na komornější klubové akce.

Zbyněk Drda Band

Co vás k návratu do Karlových Varů vedlo? Jaké máte plány?

Poslední roky jsem zůstával v Praze jen kvůli práci, a upřímně jsem se tam nikdy necítil doma. Roky plynou a člověk zvažuje, kde chce trávit život a do budoucna vychovávat děti, mít rodinu. Tím místem pro mne Praha nebyla, i když je neuvěřitelně nádherná a podmanivá. Plány zde jsou jednoduché. Pracovat, tvořit, žít a užívat si života.

Jak se Karlovy Vary během doby, co jste žil v Praze, změnily? Co vám zde proti hlavnímu městu chybí?

Pro mne kouzlo Karlových Varů zůstává pořád stejné. Genius loci tu funguje stále dobře. Je tu určitě pomalejší rytmus než v Praze, ale to byl i jeden z důvodů mého návratu. Krom větší nabídky lépe placených pracovních příležitostí mi tu proti Praze nic nechybí.

Po návratu do regionu jste působil v produkci Městského domu kultury v Sokolově. Plánujete se více zapojovat do produkčních aktivit v kraji?

Kulturní a hudební produkci s přesahem do PR a marketingu se věnuji přes deset let. V Sokolově to byla zhruba půlroční pěkná zkušenost, za kterou jsem rád. Chci žít zde v kraji, a to je mou prioritou. Dlouhá léta se pohybuji na poli kultury, muziky, kreativity. Věřím, že se těmto oborům budu naplno věnovat i nyní.

K vašemu jménu neodmyslitelně patří vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar. Nesvazuje vás to někdy? Nedostal jste se do pozice herce jedné role? Nehodnotí vás pořadatelé „pouze“ jako hvězdu této soutěže?

Kdybych řekl, že mi to vůbec nevadí, lhal bych. Určitě je daleko lepší být vnímán jako zpěvák vlastní tvorby, o což se také snažím. S nálepkou výherce SuperStar ale takový problém nemám. Snažím se v danou chvíli a životní etapě dělat maximum, a pak to nechávám koňovi (smích).

Musíte i po tolika letech od soutěže lidi přesvědčovat, že umíte skládat dobré písničky, kvalitně zpíváte, a nejste jen hvězda ze SuperStar?

Přesvědčovat kohokoliv o čemkoliv je ztráta času a energie. Dělám, co miluji a co mi dává smysl na životní cestě. Najde-li si to své fanoušky a posluchače, budu za to nesmírně vděčen. Pokud se někomu má tvorba nebo naše koncerty nelíbí, naprosto to respektuji a dokážu pochopit. Tisíc lidí – tisíc chutí.

Soutěž jste vyhrál v necelých dvaceti letech. Určitě jste tehdy měl sny, představy, jak hudební scéna funguje. Když jste mezi populární zpěváky pronikl, nepřišlo zklamání nebo rozčarování?

Upřímně, na co je člověk v životě úplně připraven a kdy je ta správná doba něco udělat? Showbyznys určitě není nedělní škola nebo výlet do Disneylandu (úsměv). Každopádně bez svého působení v showbyznysu bych nikdy nezažil tak krásné zážitky nebo se neseznámil s velice zajímavými osobnostmi. Možná určitá zklamání proběhla, ale ta patří i k běžnému životu. Myslím si, že to byla dobrá škola, která mě v určitých ohledech zocelila.

Během své kariéry jste potkal spoustu známých zpěváků. Vzpomínáte na někoho obzvlášť rád?

Měl jsem možnost se osobně setkat a podat si ruku například se světovou hvězdou Jamesem Brownem a jemu podobnými. Největším zážitkem pro mne osobně ovšem zůstává možnost pobýt párkrát vedle našeho mistra – pana Karla Gotta.

Poznávají vás dodnes lidé na ulici? Působíte poměrně introvertně. Je vám pozornost veřejnosti příjemná?

Dříve mi to nebylo úplně po chuti, ale dnes s tím nemám vůbec problém. Zájem k naší profesi patří a je to v pořádku. V devatenácti letech, když nejste na enormní zájem zvyklí, to úplně příjemné není. Nyní jsem starší, a nevadí mi to. Kdekoliv a kdykoliv ke mně může každý přijít a můžeme se i objímat (smích).

V dobách největší slávy jste byl hodně vidět. Později jste se z popové hudební scény možná trochu vytratil. Můžete doplnit prázdná místa, která se ve vaší kariéře v posledních letech objevila? Osobně jsem vás po letech znovu zaznamenal jako manažera zpěváka Aleše Brichty.

S Alešem Brichtou to byla skvělá spolupráce, která mi hodně dala a za kterou jsem vděčný svému kamarádovi Ferdinandu Kutnerovi. Nebyl jsem ovšem manažerem, ale spíše jsem produkčně ladil vše kolem Aleše a jeho kapely. Již sedmnáct let se živím zpěvem a hudbou. Je logické a správně dodáváte, že většina posluchačů mne nejvíce registrovala po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar. Nějakou dobu poté jsem působil více i v zahraničí a napřel síly do produkce. Tak možná vznikla pro veřejnost má absence v médiích a kariéře. To se ovšem nyní snažím měnit.

Co byste poradil mladým kapelám, které často narážejí na nemožnost sehnat kvalitní koncerty? Je dobré volat agenturám, rozesílat nabídky? Někdo tvrdí, že stačí mít kvalitní písničky. Nelákalo by vás dělat i manažera kapelám?

Do manažerování kapel bych se už asi nehrnul. Mám dost práce sám se sebou (smích). Úspěch není pro každého, a to v jakémkoliv odvětví. Samozřejmě štěstí je krásná věc, ale není úplně moudré spoléhat pouze na něj. Úspěch je souhrn spousty věcí a aspektů. Kvalitní tvorba, PR, marketing, ochota utrhnout si z osobního prostoru a tak dále. Dal bych pouze dvě rady. Milujte to, co děláte a vytrvejte.

Vášeň pro rybaření sdílí s partnerkou

Máte v plánu vydat nové CD?

Mám za sebou zatím vydaná dvě alba. Nové CD teď neplánuji, delší dobu jdu spíše cestou singlů a videoklipů. Nahrání a vydání desky není úplně levnou záležitostí. Trendem, který podle mne půjde kupředu, je sdílení tvorby na internetových platformách.

Zbyněk Drda narozen v roce 1987 v Ostrově

zpěvák, produkční, malíř, moderátor

vítěz třetího ročníku soutěže Česko hledá SuperStar v roce 2006

v roce 2007 získal titul Skokan roku v Českém slavíku

má na kontě dvě vydaná CD

žije v Karlových Varech

koncertuje se svou novou kapelou Zbyněk Drda Band

Kde vás zájemci o vaši tvorbu či vystoupení mohou kontaktovat?

Zájemci, posluchači, fanoušci mne mohou sledovat buď na sociálních sítích, či na mém webu www.zbynekdrda.cz.

Produkční, zpěvák, autor, malíř. To jsou role, které se s vaším jménem nejčastěji spojují. Která z těchto činností je vám nejbližší?

Kreativec (smích). I když tato možnost ve vaší otázce není, tak by mi tato role byla asi nejbližší. Baví mě život a baví mě v něm být kreativní, ať už v jakékoliv poloze vámi zmiňovaných možností.

Jak ve volném čase relaxujete?

Miluju sport, přírodu, knihy a tak dále. Nedávno jsem začal opět rybařit a jsem nesmírně rád, že tuto vášeň se mnou sdílí i partnerka. Ona je dalším krásným darem, který mne po mém návratu do Karlových Varů potkal. Společně hodně cestujeme a věnujeme se sportu, kultuře a turistice.

Kde se vidí Zbyněk Drda za pět, deset let?

Bude se věnovat stále tomu, čemu se věnuje a co má rád nyní. Hudbě, produkci, koncertování, malování, životu. Bude mít po svém boku stále stejnou partnerku a mohly by kolem nás už poletovat nějaké děti (úsměv).