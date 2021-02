Provozovatelům kin chybí příjmy ze vstupného, náklady ale musí platit dál

Karlovarské kino Drahomíra má více než staletou historii. První stálý kinematograf tu vznikl už v roce 1911, v době, kdy budova fungovala jako hotel Adler. V průběhu dvacátého století se sice několikrát změnil název - kino Apollo, Panasonic či Drahomíra, jak se ostatně prostor jmenuje dodnes, funkce však zůstala stále stejná - promítání českých i zahraničních filmů pro všechny milovníky kinematografie.



Své místo má kino nejen v rámci kulturního vyžití všech Karlovaráků, ale také jako promítací prostor karlovarského filmového festivalu. Právě v těchto dnech je však jeho budoucnost velice ohrožena ekonomickými dopady restrikcí kvůli pandemii koronaviru. Provozovatel kina Drahomíra Dalibor Chum už o pomoc prosí nejen stát, kraj a město, ale také všechny karlovarské patrioty a věrné diváky.



„Dosáhli jsme sice na covid nájemné, na antivirus na mzdy zaměstnanců, kavárna snad spadne do programu covid gastro, nic ale není jisté a na účtu zatím tyto peníze nemáme. Navíc naše další měsíční náklady činí zhruba 50 tisíc korun. Což výše zmíněné dotace v žádném případě nepokryjí. Jsme zavřeni již šest měsíců a po celou dobu vše platíme z vlastní kapsy, žádná instituce za námi nestojí. Celou situaci vnímám jako atentát na kulturu - přitom i ta přispívá do státního rozpočtu nemalé peníze a pro život lidí je nezbytná. Abych měl nyní z čeho náklady platit, rozhodl jsem se začít prodávat vstupenky na znovuotevření kina Drahomíra, které doufám, bude moci někdy v následujících měsících proběhnout,“ vysvětlil Chum.

Lístky za cenu pěti set korun jsou k zakoupení přes tradiční stránky vstupenky.karlovyvary.cz a pořídit si je může každý, kdo by chtěl kino v této situaci podpořit. Zatím tak podle Chuma učinilo přes 50 lidí a i to je pro kino velká pomoc. Sice ještě není jasné, kdy se akce bude moci konat, Dalibor Chum už má ale jasno v tom, jak bude vypadat program: „Hrát bude kapela MK Collective, podávat se bude drobné občerstvení, promítat bych chtěl film Chlast, který byl shodou okolnosti tím posledním, který jsme promítali na podzim. Je to překrásná černá severská komedie se skvělými hereckými výkony,“ popsal provozovatel.

Kinům podle něj chybí samostatný dotační program. „Nevím, čím to je, ale nějak se na nás zapomnělo. My jsme malé kino, máme kapacitu 120 míst, a tak pro nás ani nějaké spuštění pro 20 procent diváků bohužel nemá význam. Smysl to má tak od poloviny obsazenosti sálu. Do doby, než to bude možné, ale potřebujeme mít z čeho platit výdaje,“ dodal Chum.

Vláda na kina zapomněla

Finance pomalu, ale jistě dochází také dalšímu z kin, které má v nájmu soukromý provozovatel, a to chebskému kinu Svět, které provozuje podnikatel Pavel Hájek.

„Kromě výloh za nájem a zaměstnance je celá řada dalších poplatků, zálohy na energie, pojištění, telefony, revize, celkové náklady šplhají k desítkám tisíc korun. Zavřeno je od poloviny října, ale situace nebyla dobrá ani půl roku předtím. Co se týče vládních kompenzací pro kina, na ty se bohužel zapomnělo. Většinu kin provozují městská kulturní střediska, která mají nastaveny rozpočty dopředu, a proto tolik nestrádají, uzavření tedy mohou využít k plánovaným opravám. Soukromých provozovatelů kin je v republice jen pár a stát bohužel nenastavil podporu tak, aby pomohl podnikatelům jako takovým, tím pádem se na nás nedostalo. Přitom nástroje, jak podporu zacílit, určitě jsou, například daňová přiznání za poslední roky, elektronická evidence tržeb a tak dále,“ vysvětlil Hájek.

Pomoci se snaží aspoň město Cheb, které za rok 2020 dalo na devět měsíců poloviční nájem a jedná i o dalších dotacích, které by pokryly alespoň část ztráty za loňský rok. „Jak to ale dopadne, stále čekám. Situace je složitá, ale doufám, že se vše brzy zlepší a budeme moci zase otevřít,“ dodal Hájek.

Nový kinosál v Sokolově

O dost pozitivnější jsou zprávy z kina, jehož zřizovatelem je město. Sokolovské kino Alfa, které provozuje Městský dům kultury Sokolov, dokonce využilo čas uzavření k drobným rekonstrukcím, a diváci se tak mohou těšit na zcela nový klubový kinosál.

„Naštěstí nemusíme řešit dotace jako soukromá kina, máme rozpočet daný městem, navíc se nám v minulých letech podařilo značně ušetřit. V této povinné přestávce tedy zřizujeme zcela nový kinosál pro 50 lidí. Bude to takový alternativní prostor s barem, filmy se tam nebudou sledovat v tichosti, bude jej možné i pronajímat pro soukromé akce. Pracovně tomu říkám naše 5D kino - když si filmový James Bond dá ve filmu své martini, diváci budou moci také,“ popsal ředitel Městského domu kultury Sokolov Ladislav Sedláček.

Ačkoli hlavní sál kina Alfa má kapacitu pro více než 400 lidí, promítat plánují i pro pár diváků.

„Je to služba městu. Jsme kulturní zařízení ve vlastnictví města, sloužíme lidem, zvyšujeme kvalitu života ve městě stejně jako bazény, divadla a podobně. Proto nás město zřizuje. Otevřeme hned, jak to bude možné. Jsme hladoví po promítání a diváci také. Soukromých provozovatelů je mi líto - řídí svá kina s obrovskou láskou a nadšením a nyní jim hrozí krach. Tohle podnikání opravdu neděláte pro kšeft, ale protože vás to naplňuje. Nyní je nám všem smutno, sály jsou prázdné a světlo na konci tunelu stále nevidíme. A atmosféra na premiéře nového velkofilmu v plném kině - to je zážitek k nezaplacení,“ zakončil Sedláček.