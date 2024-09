Střecha loketského hradu ukrývala časové schránky, byly v nich noviny i mince

„Jak jsme zjistili z dobového tisku, schránky pocházejí z roku 1991. Obsah do nich byl vložen přesně 28. listopadu. Hrad tehdy patřil Národnímu památkovému ústavu. Dnes už je ve vlastnictví města Loket,“ uvedl Petr Zahradníček, který obsah tubusů postupně vyjímal na stůl.

„Nevěděli jsme, co uvnitř najdeme. Proto jsme připravili nový tubus, do kterého chceme vložit zprávu, kde by bylo dnešní otevírání zaznamenané. Přiložíme k tomu seznam věcí, které se tu našly, Loketské listy za měsíc září, rozpočet města na tento rok a složení městského zastupitelstva. Přidáme i nějaké mince a bankovku, nejspíš bude v hodnotě sto korun. Příště, až se bude schránka otevírat, tu možná už budeme mít euro, takže ty peníze budou k ničemu. Podobně jako tahle koruna a padesátihaléř,“ řekl Zahradníček s odkazem na dvojici mincí, které byly před více než třemi desetiletími do tubusu vloženy.

Pak začal listovat deníkem Nová Pravda ze dne 28. listopadu 1991 a číst novinové titulky. „Ozvěny Leopoldova, Pro zdraví Sokolovska, Test pro budoucí akcionáře… hledám nějakou zprávu, která by se mohla týkat Lokte,“ vysvětlil místostarosta, kterého zaujala i stránka věnovaná sportu. Konkrétně tučně vytištěný výsledek Barcelona – Sparta 3:2.

Zástupce mariánskolázeňské stavební společnosti Bolid M Petr Stránský doplnil, že vrcholek hradní věže, tedy makovici s bání a kovovým praporkem, mají aktuálně v péči restaurátoři. „Celý prvek prochází renovací, bude mít zlacený povrch. Na své místo se bude vracet přibližně za měsíc. V tu chvíli dovnitř přidáme i nově vytvořenou časovou kapsli,“ upřesnil Stránský.

Podle jeho slov prochází věž, podobně jako ostatní střechy hradu, opravou krovů a výměnou střešní krytiny. „Nahrazujeme šindel bobrovkami. Práce by měly skončit na jaře 2026,“ dodal.