Zámek Kynžvart láká děti na výrobu netradičních vánočních ozdob

„Na Kynžvartu děti najdou poučení i zábavu. A rodiče budou moci čas od 9 do 15 hodin věnovat odpočinku nebo vánočním přípravám,“ uvedl Štefan Brštiak ze Správy státního zámku Kynžvart.

Podle jeho slov je program, který se koná pod vedením zkušené lektorky Kateřiny Dvořákové, určen pro děti od pěti do dvanácti let. Zahrnuje kromě aktivit také oběd, svačinu a celodenní pitný režim.

Vysejme si Vánoce

„První z dětských vánočních programů jsme nazvali Vysejme si Vánoce. Děti se seznámí s problematikou průmyslové výroby papíru a sami si papírovinu z papírové drti a vody vytvoří. K hmotě přidají zázračnou esenci, což jsou semínka různých rostlin, a vyrobí vánoční ozdobu. Po Vánocích si každý svůj výrobek může zasadit do květináče, zalévat a čekat, jaké překvapení vyroste,“ přiblížil program Štefan Brštiak s tím, že pak se děti vydají do zámeckého parku.

Program nazvaný Proleťme se ptačím rokem je při terénních hrách a bádání seznámí s životem našich opeřenců od jara do zimy. Projdou si ptačími námluvami, společně si z přírodnin postaví hnízda vybraných ptačích druhů a dozvědí se, jaké jsou rozdíly mezi vajíčky jednotlivých ptačích druhů.

Při hře si vyzkoušejí těžkosti při shánění potravy. Děti budou v parku hledat známky pobytu ptáků, a pokud bude počasí přát, prohlédnou si zástupce některých ptačích druhů dalekohledy.

Nejtěžší šiška na světě

„Druhý dětský den se uskuteční těsně před Vánoci, konkrétně v pátek 23. prosince. Přiblíží zvyk zdobení vánočního stromečku. Děti si budou moci prohlédnout a osahat větve a šišky různých druhů jehličnanů. Budou hádat, zda je lepší pro přírodu stromek uříznutý v lese, zasazený v květináči či umělý. Zlatým hřebem pak bude šiška borovice Couterovy, která patří k nejtěžším na světě. Děti si ji budou moci osahat a vzít do náruče. Dozvědí se, že když v Severní Americe tyto šišky dozrávají, nesmí se chodit do lesa, protože to je životu nebezpečné. Na závěr si děti vyzkoušejí starou techniku našich předků při výrobě slaměné hvězdičky,“ popsal Brštiak.

I tentokrát skupinka vyrazí ze zámku do přírody. Se skřítkem Mrazílkem se poohlédne po stopách zvířat, postaví pro něj malé iglů nebo jiný úkryt a dozví se, jak sněhový příkrov či vrstva listí pomáhá udržet teplo. Vyzkouší si ukládání zásob po veverčím způsobu a vyrobí ptáčka Zobizoba obaleného semínky, který pozve skutečné opeřence na hostinu.

Zámek Kynžvart však bude mimořádně vítat kromě dětí i dospělé návštěvníky, a to až do poloviny prosince. Ovšem jen v omezeném režimu. Prohlídkové trasy bude možné navštívit každé úterý a čtvrtek odpoledne od 12.30 do 15 hodin. Ve vybraných časech lidé budou moci nahlédnout do zámeckých interiérů rodiny Metternichů nebo navštívit místní muzeum a kabinet kuriozit.