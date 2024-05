Papoušek si ze stresu vytrhal peří, svého zachránce teď zahrnuje polibky

„Kam až zobákem dosáhla, tam má kůži bez jediného pírka. Vypadá tak trochu jako kuře se supermarketu s nasazenou helmou,“ popisuje Martin Procházka podobu žaka šedého, který jej momentálně plně zaměstnává.

„Mám ji už druhý měsíc, a protože ke mně od prvního okamžiku přilnula, což bylo ohromné štěstí, její stav se postupně zlepšuje. Už jí místy začínají růst nová pírka. To je známka toho, že nás už bere jako rodinu a začíná s námi fungovat,“ vysvětluje chovatel.

Získat si důvěru Luny ale nebylo jednoduché. V prvním týdnu odnesl Martin Procházka snahu o sblížení i několikerým bolestivým štípnutím zobákem. Po týdnu si už z ruky vzala pochoutku, nejraději má hroznové víno, a zanedlouho se začala s novým majitelem mazlit. Dnes si spolu i vyměňují polibky.

„Asi jí něčím předchozího majitele připomínám, protože ke mně přilnula velmi rychle. Dnes už jsem s ní podobná dvojka jako s Laurou, což je také papoušek žako šedý. Jediné, s čím se musím popasovat, je její hodně jadrný slovník. A že těch slov umí! Ale vzhledem k tomu, že slovenština je takový krásný měkký jazyk, i ten vulgarismus od Luny zní hezky,“ směje se Procházka, který se snaží mezi lidmi a na školách šířit osvětu o chovu papoušků a vysvětlovat jeho záludnosti.

Tvrdí, že exota by si neměl pořizovat člověk, který nemá čas na to, aby se papouškovi plně věnoval. A také nikdo, kdo v rodině či okolí nemá někoho, kdo by péči o mazlíčka případně převzal. V opačném případě to může dopadnout jako s Lunou.

Nevidomí si papoušky osahají

Právě o tom bude přednáška, která se koná 29. května od 17 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary. A kromě běžné veřejnosti je určena i lidem z tamního tyflocentra, tedy nevidomým a slabozrakým. Vedle modrožlutého fešáka Snoopyho z rodu Ara se zde představí papoušek žako šedý Laura, výreček malý Otík a samozřejmě Luna.

„Vybral jsem ptáky, kteří jsou kontaktní, nevadí jim lidský dotyk. Vzhledem k tomu, že na přednášce budou i lidé, kteří nevidí, měli by se papoušci nechat od nich osahat. Nejprve se budu snažit těm lidem nějakým způsobem podobu a barvu papouška přiblížit. Pak si budou moci na živého papouška i sáhnout, aby jej cítili a věděli, jaké je jeho peří,“ přiblížil plán Procházka.

Se Snoopym to prý nebude problém, možná se nechá i Laura, která při poslední návštěvě tyflocentra množství dotyků bez nějakých potíží také absolvovala. „A vezmu s sebou i Lunu, která lidský dotyk miluje. To proto, aby lidé viděli, jak vypadá papoušek bez peří a kam až může jeho frustrace dojít,“ plánuje Procházka a dodává, že veškerý výtěžek z akce, na niž se plánuje dobrovolné vstupné, poputuje na pomoc nevidomým a slabozrakým.