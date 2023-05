Park miniatur nově zdobí replika baziliky na Vyšehradě, přibude i Český Krumlov

„Základ pro kopii této monumentální stavby, která se tyčí nad Vltavou, vznikl opět ve věznici v Horním Slavkově. Dokončen byl v modelářské dílně parku. Miniaturu jsme vystavili na provizorním stanovišti, to trvalé se v současnosti upravuje. Hotové by mělo být přibližně v polovině května,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Podle Slifky ještě do prázdnin park předvede veřejnosti miniaturu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Český Krumlov bude dlouhý 30 metrů

„Dokončujeme rovněž Český Krumlov, největší hradní komplex v Čechách. Bude to impozantní model, vyhotovený do nejmenších detailů. Od zámku přes most až k zahradám bude mít asi třicet metrů. Jakmile bude hotovo, model usadíme do terénu,“ řekl Slifka. Miniatura se patrně také nejprve objeví na provizorním stanovišti, než se pro ni připraví definitivní lokace.

„Chceme, aby si model lidé mohli ze všech stran prohlédnout, obejít si ho, když už je hotový,“ vysvětlil Slifka s tím, že mariánskolázeňský park si vedle samotných staveb zakládá také na autentické podobě okolí miniaturních památek.

Velká pozornost je věnována okolí staveb

V Evropě funguje možná šest podobných parků, ale jen v Mariánských Lázních jsou modely osazovány do reálného prostředí. Jinde jsou že většinou makety vystavené v rovině, na nějakém podstavci a kolem bývá nejrůznější květinová výzdoba. Taková prezentace ale podle Slifky neodpovídá realitě.

„U nás se snažíme vše udělat tak, aby to vypadalo jako ve skutečnosti. Kopírujeme řeky, stromy, skály, opěrné zídky. Snažíme se o maximální autenticitu. Když to přeženu, tak kdyby člověk vyfotil originál památky z letadla a fotografii porovnal s tím, co stojí u nás, tak by měl vidět přibližně to samé,“ vysvětlil Tomáš Slifka.

Letos se chystají další úpravy areálu

Práce při osazování modelu je náročná. Ke slovu přijdou i lžičky, špachtle, drobné nástroje a někdy i pinzety. To samé lze říci o údržbě. „Kolem sázíme stromky a keříky, o něž se pečlivě staráme a tvarujeme je, aby nepřerostly. Jsou to takové bonsaje. Vytváříme umělá koryta řek, trávník stříháme malými nůžkami. Ta péče je náročná, ale je to cesta, kterou jsme se vydali,“ podotkl Slifka.

Prozradil také, že změny čekají i místní minizoo. Ke koním, kozám a králíkům přibudou letos ovce. A opět v miniaturní verzi. „S finanční podporou města letos hodláme proměnit vstup do areálu a zvelebit i část cest uvnitř. Chceme, aby byl pobyt u nás pro návštěvníky příjemný a aby tu našli kompletní servis. Otevřeno máme celoročně,“ dodal Tomáš Slifka.