Projekt studentům v Chebu sabotovaly straky, z hnízd kradly umělá vejce

Projekt studentů Gymnázia Cheb, kteří na škole navštěvují přírodovědný kroužek pod vedením učitelky Radky Králové, má představit hnízda nejznámějších zástupců ptačí říše žijících v Karlovarském kraji. Jenže pak přišlo překvapení s mizením ptačích vajec. Zlodějům přitom vůbec nevadilo, že jsou vyrobená na 3D tiskárně.

„Jeden den jsme s dětmi uložili na vybraná místa hnízda tetřívka a holuba doupňáka. V autentických replikách se krčily i přesné kopie vajíček. Vypadalo to, jako by je tam právě pták snesl a jen na chvíli z hnízda odletěl. Jenže druhý den ráno byla všechna vejce pryč. Pro mne to byl pořádný šok,“ popisuje Radka Králová, která hned začala přemýšlet, kam se asi tak malá plastová vajíčka mohla zakutálet.

Odpověď přinesly záznamy kamer v okolí školy. Repliky byly tak dokonalé, že ošálily dokonce i hejno strak, které se slétly na v tuto roční dobu nečekanou vaječnou hostinu.

„Straky jsou známé tím, že vykrádají hnízda. Berou vejce, holátka, dokonce i malé veverky. A kradly i tentokrát. Jenže jim to nevyšlo. Na videu je dobře vidět, jak straka plastové vejce bere do zobáku a z výšky pouští na asfalt, aby se rozbilo a ona se lehce dostala k obsahu,“ popisuje pedagožka.

Ptáka nepřekvapilo, že upuštěné vejce po asfaltu podivně poskakuje. Nerozbitý kus bere do zobáku, opět s ním letí do výšky a znovu a znovu jej shazuje na zem a neúnavně zkouší pevnost jeho skořápky.

Nepomohlo ani pletivo

Proti strakám nepomohlo ani králičí pletivo, kterým děti hnízda zakryly. „Kdepak. To bylo k ničemu. Jak se straky na vejce dobývaly, celé hnízdo úplně zdevastovaly. Nakonec jsme museli náš záměr přehodnotit a umělohmotné napodobeniny vajec do hnízd vůbec nedávat,“ konstatuje Radka Králová s tím, že informace o počtu, barvě a velikosti vajec nakonec najdou návštěvníci zahrady spolu s dalšími zajímavostmi na cedulkách, které každé hnízdo označují.

„Chtěli jsme trochu oživit monotónní trasu od brány po vstup do školní budovy. A zároveň vzdělat kolemjdoucí. Z několika návrhů jsme se nakonec rozhodli zkompletovat ptačí domovy podle přesných parametrů, materiálů a barev. A to včetně vajec vytištěných na 3D tiskárně. Bohužel, hnízda vykrádaly straky. Kvůli tomuto incidentu zůstanou naše hnízda prázdná,“ vysvětluje studentka Elena Melichar.

Projekt slouží nejen studentům. Prohlédnout si ptačí domovy, které bývají v přírodě umně skryty, může i veřejnost. Díla zdobí prostor hned u vstupu do areálu gymnázia. Do detailu přesné kopie jsou rozmístěné na zemi a na stromech, kde je děti nainstalovaly přibližně do výšky očí. Pouze kopie čapího hnízda spočinula na stařičkém zbytku komínu za školou.

„Nakonec má díky strakám náš projekt další přesah. Ukazuje studentům, že ne vždy jde všechno hladce a přesně tak, jak si to člověk naplánoval. Učí je, že problémy, které před nimi najednou vyvstanou, je třeba řešit a překážky překonávat,“ dodává Radka Králová.